Injures envers Zineb une journaliste de Charlie Hebdo: lourde réquisition contre Booba

Le tribunal correctionnel de Nanterre à requis une lourde amende contre le rappeur Booba pour des injures contre l’ancienne journaliste de « Charlie Hebdo » Zineb El Rhazoui.

Le mardi 7 mars 2023, le parquet a requis 10.000 euros d’amende soit plus de six millions de FCFA contre le rappeur Booba. L’artiste a été jugé devant le tribunal correctionnel de Nanterre (Hauts-de-Seine) pour des injures contre l’ancienne journaliste de Charlie Hebdo Zineb El Rhazoui.

Il lui est reproché notamment d’avoir publié un message en novembre 2019 sur le réseau social Instagram à l’encontre de Zineb El Rhazoui : « Pourrissons la vie à cette grosse merde puante. », a-t-il écrit en faisant référence aux propos tenus par la journaliste sur CNews sur les violences urbaines survenues à Mantes-la-Jolie, en banlieue parisienne : « il faut que la police tire à balles réelles dans ces cas-là. ».

Entre humour et incitation à la violence

Selon les informations rapportées par 20 minutes, l’avocat de la partie civile, Me Thibault de Montbrial a indiqué que sa cliente est régulièrement menacée et vit sous protection policière. « Cette affaire a contribué à alourdir la cible sur les épaules de Zineb El Rhazoui », a-t-il dénoncé. Il reproche ainsi à Booba d’avoir déclenché « un shitstorm, une tempête de merde » contre sa cliente. « Il ne peut pas ignorer l’impact que cela va avoir. », fait-il remarquer.

La défense, Me Yann Le Bras, avocat a expliqué que son client ignorait qui était la journaliste et voulait s’élever contre « une incitation à la violence policière ». « »Grosse merde puante », c’est son expression (…) Il a utilisé une terminologie qui n’est pas celle de l’intellectuel qui voudrait dénoncer, en des termes plus choisis, des »propos nauséabonds » », a-t-il insisté.

Pour le procureur, l’humour est très peu perceptible dans ce débordement scatologique. C’est pourquoi, dans ses réquisitions, il a demandé contre Booba une amende de 10.000 euros, une condamnation « efficace et proportionnelle » au vu des revenus du rappeur.