Injures, Buzz, Followers, Parcours Controversé… Apoutchou National révèle son plus grand regret

Avec un parcours controversé qui a attiré près de deux millions d’abonnés, le chanteur et influenceur ivoirien Apoutchou National exprime un profond regret quant à son utilisation des réseaux sociaux.

Le chanteur et influenceur ivoirien, Apoutchou National, a révélé son plus grand regret quant à son expérience tumultueuse sur les réseaux sociaux. Au début de sa carrière virtuelle, Apoutchou accordait une place prépondérante aux injures pour se faire remarquer et attirer un large public de followers.

Cependant, Apoutchou affirme avoir dépassé cette étape de sa vie et considère aujourd’hui que c’est son plus grand regret. Il reconnaît également que sa mère, Bleu Brigitte, a parfois été une victime collatérale de ses diffusions excessives.

« Je me rappelle, quand je voyais mon vieux père Defalet, il me saluait vite fait, parce que qui va vouloir coller son image à quelqu’un qui est en train d’insulter les gens matin midi soir sur internet ?… Je ne suis pas fier forcément de ce par quoi j’ai commencé, parce que je n’ai pas débuté de la meilleure des manières, et ça c’est mon plus grand regret ; car je me rends compte aujourd’hui que j’aurais pu commencer différemment, mais les faits sont déjà là. J’essaie de les réparer à chaque fois que j’en ai l’occasion et de présenter mes excuses à toutes les personnes… », a-t-il exprimé.

Apoutchou National soutient que depuis sa rédemption sur les réseaux sociaux, sa mère est de moins en moins la cible d’attaques. Il attribue cette évolution à une prise de conscience personnelle qui a provoqué un changement significatif dans son approche médiatique.

Aujourd’hui, Apoutchou a su tirer les leçons de ses erreurs et espère continuer à évoluer positivement et à transmettre des messages inspirants à travers sa musique et son influence sur les réseaux sociaux.