Iniesta: « Le trio Casemiro-Kroos-Modric est l’un des meilleurs qui ait jamais existé »

Dans un entretien accordé à AS ce lundi, la légende Andrés Iniesta a évoqué plusieurs sujets. L’ancienne gloire du FC Barcelone a notamment rendu hommage au trio Casemiro-Kroos-Modric, qui s’est séparé cette année.

Véritable légende vivante du football, Andres Iniesta a fait les beaux jours du FC Barcelone pendant 22 années, avant de quitter le club en 2018. Très à l’aise techniquement, le milieu de terrain a particulièrement marqué les esprits au sein du trio formé avec Xavi et Sergio Busquets. Une association qui est d’ailleurs souvent comparée à celle du Real Madrid, formé par Casemiro-Kroos-Modric, séparée cette saison après le départ du brésilien cet été pour Manchester United. Dans un entretien accordé à AS ce lundi, Iniesta est revenu sur cette comparaison, rendant hommage au trio légendaire du Real Madrid.

MATCH à SUIVRE Serie A 2022-2023 Journée 12 Verona - : - AS Roma Serie A 2022-2023 Journée 12 MON - : - Bologna Uefa Ligue des Champions Phases de Groupe Journée 6 FC Porto - : - Atletico Madrid Uefa Ligue des Champions Phases de Groupe Journée 6 Bayer Leverkusen - : - Club Brugge KV Uefa Ligue des Champions Phases de Groupe Journée 6 MAR - : - TOT Uefa Ligue des Champions Phases de Groupe Journée 6 Sporting CP - : - Eintracht Frankfurt Uefa Ligue des Champions Phases de Groupe Journée 6 PLZ - : - Barcelona Uefa Ligue des Champions Phases de Groupe Journée 6 Bayern Munich - : - Inter Uefa Ligue des Champions Phases de Groupe Journée 6 Rangers - : - Ajax Uefa Ligue des Champions Phases de Groupe Journée 6 LIV - : - Napoli Uefa Ligue des Champions Phases de Groupe Journée 6 Shakhtar Donetsk - : - RB Leipzig Uefa Ligue des Champions Phases de Groupe Journée 6 Real Madrid - : - Celtic Uefa Ligue des Champions Phases de Groupe Journée 6 MAC - : - Benfica Uefa Ligue des Champions Phases de Groupe Journée 6 Juventus - : - PAR Uefa Ligue des Champions Phases de Groupe Journée 6 COP - : - Borussia Dortmund Uefa Ligue des Champions Phases de Groupe Journée 6 MAC - : - Sevilla Uefa Ligue des Champions Phases de Groupe Journée 6 AC Milan - : - Red Bull Salzburg Uefa Ligue des Champions Phases de Groupe Journée 6 CHE - : - Dinamo Zagreb Bundesliga 2022-2023 Regular Season Journée 13 Borussia Monchengladbach - : - VfB Stuttgart Serie A 2022-2023 Journée 13 Udinese - : - LEC < >

« Ce trio de Madrid est l’un des meilleurs qui ait jamais existé. Ils ont gagné beaucoup de titres et sans aucun doute, ils sont parmi les meilleurs, tout comme nous. Ce que j’ai apprécié en jouant aux côtés de Xavi et Busi, je ne l’ai jamais revécu. Ensuite, les comparaisons, les goûts et les couleurs, sont l’affaire de chacun« , l’actuel sociétaire du Vissel Kobe, dans des propos rapportés par real France. S’il est difficile de dire lequel a été le meilleur trio entre Iniesta-Xavi-Busquets et Casemiro-Kroos-Modric, on s’accorde sur le fait que ces joueurs dans leurs manières de jouer ensemble ont fait vibrer maintes amoureux du football à travers le monde.

Pour rappel, avec le Barça, Andrés Iniesta s’est distingué comme l’un des joueurs les plus importants de l’histoire du club, au même titre que Xavi ou Messi. Il a notamment remporté 8 Liga, 4 Ligue des champions et 3 Coupe du monde des clubs, sans oublier 6 Coupe du Roi avec les blaugranas.