Ingrid Chauvin et Philippe Warrin, les nouveaux Alexandra Lamy et Jean Dujardin d’Un gars, une fille

Ingrid Chauvin et le photographe Philippe Warrin , mariés en 2024, affichent une relation complice et teintée d’humour qui séduit leurs abonnés : entre anecdotes sur la demande en mariage et vidéos ludiques rappelant les codes de la série culte « Un gars, une fille », le couple partage son quotidien tout en restant très présent dans l’univers de la fiction télévisée française.

Interrogée par le magazine Nous Deux, l’actrice a raconté que la décision de se marier s’est prise d’un commun accord. Philippe Warrin lui aurait confié qu’il avait toujours souhaité qu’elle devienne sa femme mais qu’il n’osait pas formuler la demande, craignant la réticence liée à leurs expériences matrimoniales passées. Finalement, ils ont tranché ensemble en tenant compte aussi de la réaction des enfants, qui ont accueilli la nouvelle avec enthousiasme.

Installés dans une relation décrite comme sereine et pleine d’espièglerie, les deux époux publient régulièrement des vidéos où leur complicité se manifeste par des saynètes et des clins d’œil. Ces publications numériques servent de relais à leur image publique et permettent au public d’apercevoir des moments de leur vie privée mis en scène avec humour.

Complicité quotidienne et ancrage télévisuel

Dans une récente courte séquence publiée en ligne, Ingrid Chauvin demande à son mari de porter un toast ; distrait par un match de football, Philippe n’y prête pas immédiatement attention. L’actrice le taquine en rappelant, sur le ton de la plaisanterie, une superstition liée au regard, puis mime un geste qui conclut le sketch sur un jingle se référant explicitement à « Un gars, une fille ». La vidéo, qui juxtapose humour et affection, évoque les dialogues rapides et les gestes comiques propres à la série télévisée des années 1990-2000.

Philippe Warrin, présenté dans la presse comme photographe, apparaît souvent aux côtés d’Ingrid Chauvin dans ces formats courts, participant à la mise en scène de petites scènes domestiques destinées aux réseaux sociaux. Ces publications contribuent à populariser leur image de couple complice et renforcent leur présence médiatique en dehors des plateaux de tournage.

Sur le plan professionnel, Ingrid Chauvin incarne depuis plus d’une décennie le personnage de Chloé Delcourt dans la série Demain nous appartient, diffusée sur TF1. Dans un entretien accordé à Télé7Jours en janvier dernier, elle a rappelé que la série n’était initialement prévue que pour quelques mois de tournage, mais qu’elle a finalement perduré, permettant la constitution d’une « famille de fiction » solide autour du programme et marquant l’évolution collective des comédiens et de la production au fil des années.

La longévité de la série et l’investissement d’Ingrid Chauvin dans ce rôle sont régulièrement soulignés par les médias, qui notent la continuité de la diffusion et l’attachement du public au personnage de Chloé Delcourt.