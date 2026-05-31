Romy Schneider et son chalet à Berchtesgaden où elle fêtait Noël

Ce 29 mai 2026, quarante-quatre ans après sa disparition, le souvenir de Romy Schneider reste présent à travers des images d’archive et des lieux qui ont marqué sa jeunesse. Des photographies privées la montrent adolescente, décorant le sapin ou lisant dans le vaste chalet familial de Berchtesgaden , dans les Alpes bavaroises , un décor hivernal qui contraste avec la proximité, à quelques kilomètres, de la résidence connue d’Adolf Hitler.

Née Rosemarie Magdalena Albach en 1938 à Vienne, Romy Schneider rejoint quelques semaines plus tard la propriété familiale de Mariengrund, à Schönau am Königssee, près de Berchtesgaden. Le chalet de quatorze pièces devient le cadre d’une enfance passée entre forêts et traditions familiales; sa mère, l’actrice Magda Schneider, fixe parfois ces instants sur pellicule.

Parmi les clichés conservés, des images datées de décembre 1956 la montrent à 18 ans en train de décorer l’arbre de Noël dans le salon familial. Une autre photographie de mars 1957 la représente absorbée dans la lecture du roman Monpti, œuvre qu’elle adaptera bientôt au cinéma. Ces documents privés illustrent une intimité souvent méconnue au regard de la notoriété acquise par la trilogie Sissi.

Un chalet familial au cœur des Alpes bavaroises

Le cadre montagnard de la famille Schneider-Albach se situe dans une zone chargée d’histoire. À quelques kilomètres de Mariengrund se trouvait le Berghof, la résidence d’Adolf Hitler dans la région de Berchtesgaden, et non loin le Kehlsteinhaus, surnommé le « Nid d’Aigle », offert au Führer en 1939. Plusieurs biographes indiquent que la demeure d’Hitler était visible depuis certaines positions de la vallée.

Des historiens ont rappelé que des membres et proches de la famille Schneider-Albach entretenaient, avant et pendant la guerre, des relations avec des sphères du pouvoir nazi. Dans un entretien accordé à la journaliste Alice Schwarzer en 1976, Romy Schneider a exprimé une confidence devenue célèbre : « Je crois que ma mère avait une relation avec Hitler ». Aucune preuve formelle n’a pour autant confirmé l’existence d’une telle relation.

Romy Schneider quittera progressivement cet univers familial. À la fin des années 1950, sa rencontre avec Alain Delon marque un tournant; elle s’installe en France et entreprend de se détacher de l’image de princesse impériale. Sa carrière se poursuit auprès de réalisateurs tels que Claude Sautet et Luchino Visconti, qui contribuent à diversifier ses rôles et son image publique.

La vie personnelle de Romy Schneider fut marquée par des drames : son fils David meurt en 1981. L’actrice est retrouvée morte à Paris le 29 mai 1982, à 43 ans.