Pascal Légitimus réapparaît méconnaissable sur TF1

Pascal Légitimus , membre emblématique du trio comique Les Inconnus, a fait une apparition remarquée dans Mask Singer sur TF1 et a réaffirmé son souhait d’un « dernier » retour artistique avec ses anciens partenaires, évoquant cette perspective à l’antenne de C à vous. L’annonce intervient alors que l’ancien duo et trio continuent de suivre des trajectoires individuelles depuis les années 1980-1990.

Les Inconnus — Bernard Campan, Pascal Légitimus et Didier Bourdon — se sont imposés dans les années 80 et 90 grâce à un humour populaire et des sketches devenus cultes. Trente ans après leurs grandes heures, le trio reste une référence du paysage humoristique français, même si, comme le souligne le communiqué, « chacun évolue désormais dans son coin ». Pascal Légitimus a lui-même confié ressentir le manque de ces sketchs tout en détaillant les hésitations de ses compatriotes.

Interrogé sur l’éventualité d’un retour, Pascal Légitimus a déclaré sur C à vous que Bernard Campan « ne veut pas refaire de sketchs » et n’a pas « envie de retomber dans cette énergie ». Le comédien a cependant exprimé son souhait : « Perso, je pense que ce serait bien de revenir une dernière fois, pour le public. Dans cette période anxiogène, il y a des choses à dire ». Le même intervenant a par ailleurs refusé une proposition pour animer un jeu télévisé réputé, selon des éléments relayés dans la presse spécialisée.

Pascal Légitimus démasqué en cyborg dans Mask Singer

Le vendredi 29 mai, Pascal Légitimus a surpris les téléspectateurs en se présentant sous le costume du cyborg lors du prime de Mask Singer diffusé sur TF1. Les membres du jury — Kev Adams, Chantal Ladesou, Michaël Youn et Laurent Ruquier — ont interrogé le candidat masqué avant de l’inviter à se démasquer. Seul Kev Adams a identifié la personnalité derrière le masque, grâce à une série d’indices prononcés durant l’émission.

Parmi les indices qui ont orienté la piste de Kev Adams figuraient les mots « soins », « palace », « souvenirs », « splendide » et le chiffre trois. Selon les commentaires de l’émission, Pascal Légitimus s’était bien dissimulé et a réussi à tromper la plupart des intervenants avant son dévoilement. Après son départ du concours, huit candidats sont encore en compétition, d’après le déroulé du programme.

Le passage de Pascal Légitimus dans Mask Singer s’inscrit dans une série de révélations qui ont marqué les premières semaines du programme. Lors de ce cinquième prime diffusé par TF1, plusieurs célébrités avaient déjà été démasquées au fil des émissions précédentes. Firmine Richard avait été la première éliminée, révélée sous le costume d’un avocat ; Véronique Jannot avait été découverte en Panthère ; Michael Jones était apparu sous les traits de la Momie.

Parmi les révélations marquantes, le chanteur international Jason Derulo a été identifié comme la première célébrité internationale à avoir été démasquée dans cette saison de Mask Singer, selon les éléments communiqués au fil des primes.