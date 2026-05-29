Alexandra Lamy interpelle Gérald Darmanin pour protéger les enfants de l’ASE

Gérald Darmanin a présenté un projet de loi visant à réformer l’ aide sociale à l’enfance (ASE) , provoquant des réactions publiques immédiates d’artistes et personnalités qui appellent à une mise en œuvre rapide des dispositifs de protection des mineurs. Mercredi 27 mai, le garde des Sceaux a insisté sur la nécessité de placer les victimes au cœur du procès pénal, tandis que des voix comme celles d’Andréa Bescond et d’Alexandra Lamy ont demandé des mesures urgentes pour garantir l’accompagnement juridique et la protection des enfants pris en charge par l’ASE.

Intervenant sur le thème des violences dans le périscolaire, Gérald Darmanin, 43 ans, a déclaré : « Nous devons nous réveiller collectivement […] pour que les enfants soient entendus, que les victimes soient au cœur du procès pénal et que ce ne soit pas l’auteur qui soit au cœur du procès pénal ». Dans ce cadre, il a présenté un projet de loi qui inclut, selon des messages relayés sur les réseaux sociaux, un amendement visant à garantir un accompagnement automatique par un(e) avocat(e) pour les enfants suivis par l’ASE.

La réalisatrice Andréa Bescond a immédiatement réagi sur Instagram, appelant à ne pas retarder l’application de ce texte. Elle a averti que, si l’amendement était validé, il pourrait entrer en vigueur immédiatement, et a lancé une mise en garde contre l’idée d’attendre les échéances politiques. Dans sa publication, elle a énuméré plusieurs urgences liées à la protection de l’enfance : « l’inceste, la pédocriminalité, la pédopornographie, la prostitution des mineures », exprimant son inquiétude sur le traitement des enfants pris en charge par les services sociaux.

Mobilisation publique et relais médiatique

Andréa Bescond a pris soin de taguer le Sénat et le ministre dans son message, cherchant à attirer l’attention des instances législatives chargées d’examiner le projet de loi. Sa prise de parole a été largement relayée sur les réseaux sociaux et a suscité le soutien d’autres personnalités du monde du spectacle.

Alexandra Lamy a d’abord réagi au post d’Andréa Bescond par trois emojis d’applaudissements, puis a partagé le texte sur sa propre page Instagram en ajoutant l’expression « Urgence !!! Protégeons les enfants de l’ASE ». La comédienne, mère de Chloé Jouannet et connue du public, a vu son geste salué par de nombreux internautes, parmi lesquels on lit des messages tels que « Bravo et merci pour eux » ou « Merci de prendre la parole pour défendre les victimes. Pas toutes les personnalités osent le faire. Vous êtes courageuse et avez un bon cœur ! ».

Le débat public porte désormais sur le calendrier et les modalités d’application de la réforme annoncée par le ministre. Les points cités par Andréa Bescond — accueil et accompagnement des enfants de l’ASE, accès automatique à un avocat, et traitement des violences et infractions sexuelles — figurent au cœur des revendications exprimées sur les réseaux sociaux depuis l’annonce du projet de loi.

Le texte est examiné au Sénat, qui détient la compétence d’amender et d’adopter les mesures proposées avant leur éventuelle promulgation. Parmi les éléments relayés figuraient l’idée d’un accompagnement juridique automatique pour les enfants protégés par l’ASE, mention jugée par certains intervenants comme susceptible d’entrer en vigueur immédiatement si elle était validée par le Parlement.