Justine Triet : Anatomie d’une chute a rapporté environ 35 à 36 millions de dollars

Le Festival de Cannes s’est achevé le 23 mai 2026, mais le souvenir d’un des plus grands succès récents du cinéma français reste vivace : Anatomie d’une chute , réalisé par Justine Triet, sacré Palme d’or le 27 mai 2023 . Primé ensuite aux César , aux Golden Globes et auréolé de l’ Oscar du meilleur scénario original , le film a bénéficié d’une exposition internationale soutenue, qui s’est traduite par des performances commerciales notables et des évaluations chiffrées parfois divergentes selon les sources.

Anatomie d’une chute est un drame judiciaire coécrit par Justine Triet et Arthur Harari. Produit sur un budget estimé entre 6,2 et 6,5 millions d’euros, il a vu sa visibilité mondiale transformée par la Palme d’or obtenue à Cannes 2023. L’équipe du film a admis ne pas avoir anticipé une telle ampleur internationale, un constat régulièrement cité pour expliquer la longévité de l’exploitation en salle.

En France, le film a rapidement trouvé son public, dépassant environ 1,9 million d’entrées en salles. Le bouche-à-oreille, prolongé par la série de récompenses, a soutenu une fréquentation au-delà de la durée habituellement observée pour un film d’auteur, avec des ressorties ou des prolongations d’exploitation liées aux distinctions obtenues.

Des recettes et des méthodes de comptabilisation qui diffèrent selon les sources

À l’international, Anatomie d’une chute a été distribué dans une cinquantaine de pays et totalise environ 6,8 millions d’entrées dans le monde selon les estimations couramment citées. En termes de recettes brutes en salles, les totaux rapportés se situent autour de 35 à 36 millions de dollars, soit approximativement 32 à 34 millions d’euros selon les taux de change et les périodes retenues pour la conversion.

Ces chiffres bruts doivent toutefois être distingués des revenus nets perçus par la production. Le box-office mondial correspond aux recettes encaissées par les salles avant redistribution : une part importante est reversée aux exploitants, tandis que distributeurs et vendeurs de droits prélèvent leurs commissions. Les coûts annexes, notamment les campagnes marketing à l’international, ne sont pas toujours inclus dans les chiffres de budget initiales publiés.

Les variations entre sources tiennent aussi à des choix comptables : inclusion ou non des ressorties après récompenses, périodes d’exploitation prolongées, conversion monétaire à différents moments, et consolidation de marchés secondaires. Aux États-Unis, l’exploitation limitée du film a rapporté environ 4 millions de dollars, chiffre intégré aux totaux mondiaux mais susceptible d’être ventilé différemment selon les bilans.

Les analystes du secteur rappellent que ces écarts ne remettent pas en cause la trajectoire exceptionnelle du long-métrage, mais obligent à lire les chiffres avec prudence : entrées totales, recettes brutes et revenus nets correspondent à des réalités économiques distinctes et font l’objet de méthodes de calcul variables d’un point de presse ou d’un cabinet à l’autre.