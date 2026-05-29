Pierre Niney : son sosie toulousain fait le buzz sur Internet

Sosie de Pierre Niney et coiffeur toulousain de 34 ans, Yoan‑Louis suscite un important engouement sur les réseaux sociaux depuis 24 heures : vidéos virales, couvertures par La Montagne , La Dépêche du Midi et TF1 , et prise de rendez‑vous saturée au salon YLS Coiffure (54 bis, rue de la Concorde à Toulouse), où la plateforme de réservation Planity indique « il n’y a pas de disponibilité pour ce choix ».

Agé de 34 ans et coiffeur depuis 13 ans, Yoan‑Louis, originaire de Montpellier, voit sa vitrine Instagram attirer un flux soudain de curieux : son compte répertorie 4 629 abonnés au moment où nous publions ces informations. Les publications mettent en avant ses réalisations capillaires, qui servent désormais de point d’entrée aux internautes intrigués par sa ressemblance avec l’acteur Pierre Niney.

Dans des interviews relayées par la presse locale, le trentenaire explique que la confusion remonte à la sortie du film Yves Saint‑Laurent, dans lequel Pierre Niney a tenu le rôle principal, il y a une dizaine d’années. Il évoque des coiffures et un style de lunettes similaires qui alimentent les comparaisons : quand il porte les cheveux longs, la ressemblance serait moins apparente, et certains clients lui demandent s’il porte une perruque ; lorsque sa coupe prend un caractère « mulet », il a été surnommé « Pierre Mulet ».

Buzz médiatique et sollicitations

La visibilité apportée par les vidéos a généré des propositions professionnelles variées. Selon ses déclarations publiées dans La Dépêche du Midi, Yoan‑Louis a reçu des offres pour participer à des émissions de télévision comme Secret Story ou Ninja Warrior, ainsi que pour apparaître dans des campagnes publicitaires, y compris pour des produits alimentaires (des cookies). Malgré ces sollicitations, il affirme ne pas vouloir transformer cet intérêt en carrière médiatique.

Les files d’attente et les demandes de rendez‑vous s’en ressentent : la page de réservation du salon affiche une indisponibilité pour le choix concerné, avec une mention invitant les clients à appeler directement l’établissement. Le gérant du salon figure comme « complet » sur la plateforme, situation qui, selon les données publiques consultées, a débuté peu après la diffusion des contenus viraux.

La presse et les médias locaux ont relayé ces éléments en citant des extraits d’interviews et des captures des plateformes sociales. À ce stade, l’acteur Pierre Niney, âgé de 37 ans, n’a publié aucun commentaire sur ses propres comptes sociaux au sujet de cette ressemblance.