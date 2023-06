Indonésie: Lionel Messi au cœur d’un scandale, malgré lui

-Publicité-

Les fans de Lionel Messi en Indonésie ont été indignés vendredi après que la star ait annulé un match amical à Jakarta, dont un qui a fait un voyage de 12 heures en bateau et en avion pour se rendre au match et a accusé les organisateurs de publicité mensongère.

Après que le visage de Messi ait été placardé sur la publicité de l’événement, les gens se sont précipités pour acheter plus de 60 000 billets pour le match à guichets fermés de lundi entre l’Indonésie et l’Argentine, vainqueur de la Coupe du monde. Cependant, après des jours de spéculation, les fans ont appris jeudi que leur héros ne jouerait pas.

“Je me sens triste et déçu, des émotions mitigées, a déclaré à l’AFP Surya Wijaya Ang, 31 ans, propriétaire d’un magasin, depuis l’île isolée de Banda Neira, dans la province orientale de Maluku. C’était la plus grande chance pour moi de voir Messi jouer en personne.“

Jeudi, l’équipe argentine a battu l’Australie lors d’un autre match amical dans la capitale chinoise, Pékin. Dans la foulée de cette sortie parfaite de l’Albicéleste, le sélectionneur national, Lionel Scaloni, a confirmé que Messi ne ferait pas l’étape indonésienne de sa tournée asiatique.

Un fanatique de Lionel Messi

Devenu un grand fan de Messi pendant le séjour de la star à Barcelone, Ang a amassé une collection d’environ 200 maillots ornés de son nom. Il prévoit de prendre un bateau pour la ville d’Ambon, dans l’est de l’Indonésie, avant de prendre un vol de quatre heures pour Jakarta pour assister au match.

Ang a vendu sept chemises de sa collection de maillots plus large pour payer le billet de match de 1,2 million de roupies (80 $), un prix élevé dans ce pays à revenu intermédiaire inférieur. Le fanatique de Messi est lésé et a déclaré que les organisateurs avaient apparemment promis une apparition de la superstar.

“Messi est une icône et vous pouvez dire que 90% des billets ont été vendus à cause de lui, a-t-il déclaré. C’était une stratégie de marketing pour eux.” D’autres Indonésiens se sont tournés vers les réseaux sociaux pour exprimer leur déception, l’un d’entre eux proposant de vendre les billets “parce que Messi ne vient pas”.

Une vidéo publiée sur Twitter montrait un fan chantant une ballade à la guitare avec les paroles: « Pourquoi ne viens-tu pas en Indonésie ? Pourquoi ne viendrez vous pas, oh Monsieur Messi ?” Un autre a écrit: « C’est la fin de mon idolâtrie… nous ne le supplierons pas de venir.”

Le football indonésien a traversé une année de crise avec un accident mortel dans un stade et la perte des droits d’accueillir la Coupe du monde des moins de 20 ans de la FIFA. Bien que ses espoirs de voir Messi aient été anéantis, Ang a déclaré qu’il se rendrait de toute façon dans la capitale pour le match. “Je suis venu jusqu’ici, donc j’irai encore (…) Peut-être que je verrai Lionel Scaloni”, a-t-il ajouté en riant.

