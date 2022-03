Indice du terrorisme 2022: le Bénin, 5e pays le plus touché dans l’UEMOA

l’Institut d’Economie et de la Paix (EIP) a publié début mars le rapport 2022 de l’indice mondial du terrorisme. Dans ce rapport, le Bénin rejoint malheureusement les pays touchés par le phénomène et se classe 5ème dans l’espace UEMOA.

Selon le rapport de l’EIP sur l’indice mondial du terrorisme, le Bénin est le 5e pays le plus touché dans l’espace UEMOA. Au plan africain, le pays se retrouve à la 20ème place avec un indice faible.

Comme l’indique le classement, le Burkina Faso, pays frontalier avec le Bénin est classé premier dans l’UEMOA et 2ème au plan africain avec un indice très élevé. Le Sénégal, le Togo viennent après le Bénin avec un indice très faible. La Guinée-Bissau se positionne très bien dans ce classement avec zéro comme score et un indice sans aucun impact.

L’Afrique subsaharienne fortement touchée

Selon le rapport de l’Institut, l’Afrique subsaharienne émerge comme l’épicentre mondial du terrorisme, alors que le nombre de décès dans le monde diminue. L’Afrique subsaharienne a représenté 48 % des décès dus au terrorisme dans le monde.

Pour aboutir au rapport mondial, les experts utilisent un certain nombre de facteurs pour calculer son score, y compris le nombre d’incidents, de morts, de blessés et d’otages, et le combine avec des données sur les conflits et des données socio-économiques pour fournir une image globale du terrorisme.

Recrudescence des attaques terroristes au Bénin

Ces dernières semaines, le Bénin a été fortement confronté à des attaques terroristes dans la partie nord du pays. Pour la première, les Forces armées béninoises ont été ouvertement attaquées à plusieurs reprises par des terroristes.

Les dernières attaques remontent à février 2022 avec une dizaine de morts et plusieurs blessés dans le Parc national W. Au total, ces attaques qui ont débuté au mois de décembre ont fait plus d’une dizaine de morts et plusieurs blessés. Les victimes ont été enregistrées dans le rang des militaires Béninois, mais aussi au sein des assaillants.

Le gouvernement annonce des actions

Le Bénin avait déjà un dispositif en place pour anticiper sur le phénomène. Mais comme l’a indiqué le Chef de l’État, ce dispositif est éprouvé. Il y a donc lieu de mettre en place de nouvelles stratégies adaptées à la taille du défi. Dans ce cadre, le gouvernement annonce la réception prochaine de nouveaux équipements de pointe au profit de l’armée.

A l’issue d’un Conseil des ministres extraordinaire consacré au sujet, le gouvernement a annoncé des actions fortes. « Bien que le phénomène soit mondial et concerne particulièrement notre sous-région, il ne peut en aucun cas être au-dessus de nos moyens et n’entamera en rien notre détermination à y faire face avec succès », a assuré le gouvernement.