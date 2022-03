Indice de bonheur 2022: le Bénin occupe la 115e place sur 146 pays

Selon le « World Happiness Report », la Finlande demeure en 2022 le « pays le plus heureux du monde ». Il a obtenu une moyenne de 7.82 sur 10. Ce pays du nord passe devant le Danemark, l’Islande, la Suisse et les Pays-Bas.

Pour le compte des rapports 2020 et 2021 , le Bénin avait occupé respectivement la 86e place sur 153 et la 99e position sur 149 nations. Le pays de Patrice Talon dégringole ainsi de 16 places dans le rapport de 2022.

