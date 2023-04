Inde: un homme condamné à la prison à vie, après le témoignage d’un perroquet

- Publicité-

- Publicité-

Après près de dix ans d’enquête, le mystère autour du meurtre d’une femme, tuée à coups de couteau, restait entier, jusqu’au moment où, le perroquet de la famille, témoin du crime, mettra la police sur une piste décisive.

Dans le nord Inde, à Agra, deux hommes ont été condamnés à de la prison à vie. Ils ont avoué le meurtre d’une femme en 2014, comme le rapporte le site d’India Today, grand hebdomadaire indien d’actualités en langue anglaise.

Les faits remontent à 2014 lorsque le rédacteur en chef d’un journal local du nord de l’Inde rentre chez lui avec ses enfants, après avoir assisté à un mariage. Il découvre le corps sans vie de son épouse et de leur chien tués à coup de couteaux et constate la disparition d’argent et de bijoux. Des mois et des années d’enquête n’avaient rien donné, jusqu’à ce que le journaliste veuf s’étonne que son perroquet ait changé de comportement depuis le drame.

- Publicité-

L’oiseau a en effet perdu l’appétit et, surtout la parole, jusqu’à ce qu’il entende son maître égrener une liste de proches qu’il suspecte. Parmi eux, un des neveux du côté de sa femme, Ashu, le seul membre de la famille à ne pas avoir rendu visite au père en deuil. En entendant ce nom, le perroquet se met à paniquer et répète plusieurs fois « Ashu, Ashu ».

L’oiseau va faire de même devant la police. Même résultat, l’oiseau s’agite et cite en boucle le nom du neveu. Les enquêteurs interpellent alors le jeune homme qui finit par avouer avoir cambriolé la maison et tué sa tante avec un complice.