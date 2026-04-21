incendie au niveau de l’échangeur de Godomey: les clarifications du maire d’Abomey-Calavi

Un incendie s’est déclenché ce lundi 20 avril 2026 à Godomey, au niveau de l’échangeur. Un camion, en provenance de Cotonou, a été complètement ravagé par les flammes, provoquant une vive inquiétude parmi les usagers et les riverains.

Selon les premières constatations, l’incident est survenu alors que le gros porteur tentait de franchir l’échangeur, malgré la présence d’une limitation de hauteur.

Selon les clarifications du maire de la commune de d’Abomey-Calavi, le véhicule n’a pas respecté la restriction de limitation de hauteur, ce qui aurait entraîné un contact avec la structure de l’ouvrage, générant l’incendie.

Alertés par les témoins, les sapeurs-pompiers et les éléments de la Agence béninoise de protection civile ont été dépêchés sur les lieux pour maîtriser le sinistre. Leur intervention a permis d’empêcher la propagation des flammes aux véhicules voisins et aux installations environnantes.

Le maire de Abomey-Calavi, Nathanaël Koty a rappelé l’importance du respect des règles de circulation pour la sécurité de tous.

Aucune victime n’a été signalée, mais selon l’autorité, le camion qui a pris feu avait un chargement de cartons d’allumettes, ce qui justifie d’ailleurs l’ampleur de l’incendie.