Imad Tintin: l’influenceur algérien jugé pour incitation au terrorisme en France

L’influenceur algérien connu sous le pseudonyme « Imad Tintin » comparaîtra ce mercredi 5 mars devant le tribunal correctionnel de Grenoble. Il est poursuivi pour avoir incité, via des vidéos diffusées sur TikTok, à commettre des actes terroristes en France.

Début janvier, Imad Ould Brahim, son nom, ainsi que trois autres personnes, deux Algériens et une Franco-algérienne, avaient été arrêtés pour avoir publié des contenus haineux visant la France, accompagnés d’appels à la violence.

Âgé de 31 ans, il est mis en cause pour avoir réalisé des montages et des traductions de vidéos, dont l’une, désormais supprimée, incitait à « brûler vif, tuer et violer sur le sol français« .

Interpellé le 3 janvier à Échirolles, près de Grenoble, il avait été jugé en comparaison immédiate pour « provocation directe à un acte de terrorisme », mais avait demandé un délai pour préparer sa défense, entraînant le report de son procès.