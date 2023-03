L’ancien président des États-Unis a annoncé son retour sur les réseaux sociaux Facebook et YouTube, deux ans après la suspension de ses comptes. Les plateformes ont justifié cette réhabilitation par une politique de transparence en vue des prochaines élections présidentielles de 2024.

« I’M BACK ! [Je suis de retour !] », a posté sur Facebook ce vendredi 17 mars 2023 dans la soirée, l’ancien président des États-Unis, Donald Trump. Un message accompagné d’une vidéo en faveur de sa campagne présidentielle 2024.

Le dernier message de Donald Trump sur ce réseau social datait du 6 janvier 2021, date de l’assaut du Capitole après sa défaite à la présidentielle. Il y demandait de cesser les violences.

Le groupe Meta auquel appartient Facebook assure avoir mis en place des « garde-fous » qui s’appliqueront à « toute figure publique réinstituée après une suspension liée à des troubles civils ». Dans un communiqué publié en janvier dernier, le responsable des affaires internationales de Meta, Nick Clegg, justifiait cette décision, en expliquant que « le public doit pouvoir entendre ce que les personnalités politiques disent afin de pouvoir faire des choix éclairés ».

De retour sur YouTube en prévision des prochaines élections

Plus tôt ce vendredi, le site de partage de vidéo YouTube annonçait également le retour de Donald Trump sur la plateforme, tout en garantissant que les règles d’utilisateurs s’appliqueraient à l’ancien président. « À partir d’aujourd’hui, la chaîne “Donald J. Trump” n’est plus assujettie à des restrictions », a indiqué YouTube, avant d’ajouter que ce retour se faisait dans une politique de transparence. En effet, alors que Donald Trump espère briguer un second mandat pour les prochaines élections présidentielles de 2024, YouTube entend garantir la visibilité des candidats « nationaux majeurs […], de façon égale ».