« Ils sont devenus des mendiants », Yvidero recadre les artistes ivoiriens

L’animatrice ivoirienne Yvidero a sévèrement attaqué certains artistes ivoiriens qu’elle a traité de mendiants.

L’animatrice de l’émission “Yvideroshow” n’a pas fait dans la dentelle pour régler ses comptes avec des artistes qu’elle a qualifié publiquement de mendiants.

“Aujourd’hui, les artistes sont devenus des mendiants. Ils passent leur temps à quémander aux personnalités publiques pour qu’elles achètent leurs tickets de concert. Moi, je mets quiconque au défi ; je n’ai jamais demandé à une personnalité d’acheter les tickets de mes spectacles pour les distribuer aux gens.”, a-t-elle dénoncé.

Yvidero déplore également les interruptions de la prestation des artistes en plein spectacle juste pour les ‘travaillments’ (jets de billets de banque).

« Et puis, quand on achète des tickets pour vos concerts et spectacles, s’il vous plaît, faites du spectacle. Parce que ce qu’on voit à vos concerts, ce n’est pas un spectacle. Le grand Alpha Blondy ne peut pas faire un concert et puis quelqu’un va se lever là-bas pour venir jeter de l’argent sur lui.

Il est professionnel et tout ce qu’il fait, il le fait de manière professionnelle. Même les Fally Ipupa et Koffi Olomide (bon mon papa Koffi, c’est parce qu’il aime trop se changer pendant les concerts), sinon eux ce sont de vrais artistes qui donnent envie de venir à leurs spectacles. »

Mieux, Yvidero rappelle comment la méga-star Alpha Blondy, lors de son concert live le 1er janvier 2019 au boulevard du carnaval de Bouaké a dû faire face à l’hystérie de plusieurs jeunes qui tentaient de monter sur scène pour communier avec lui.

A l’époque, Alpha Blondy s’était vu obligé d’interrompre sa prestation pour interpeller les responsables de la sécurité sur ce moment de désordre.