« Ils m’ont laissé (…) avec pleine de dettes », dans les méandres des activités de Blaaz au Bénin

Le rappeur Blaaz garde une mauvaise image de l’entrepreneuriat au Bénin. Ce jeudi 2 mars 2023, l’artiste a expliqué pourquoi, il ne compte plus rien créer au Bénin après la faillite de sa première entreprise « Groupe Allure ».

Au Bénin, le rappeur Blaaz est l’un des rares artistes qui ne vivent pas que de la musique. Entrepreneur engagé, l’artiste a lancé il y a quelques années sa marque « Allure » pour se faire une place dans le show-business. Mais aujourd’hui, tout porte à croire que Blaaz regrette cette première expérience.

C’est du moins ce qu’il a semblé dire alors qu’il se prononçait sur la vague d’arrestation des cybercriminels au Bénin. D’après lui, son entreprise Groupe Allure avait bien décollé avant qu’il ne soit secoué par une maladie qui a failli lui coûter la vie.

« Après ma maladie, malgré la confiance totale que j’avais envers les personnes à qui j’avais confié l’entreprise, lorsque je suis sorti d’hôpital (A peu près 1 an après), ces personnes malgré qu’elles avaient les expériences et compétences nécessaires pour diriger l’entreprise, pensant que j’allais mourir, ont vidé le bureau, vendu tout ce qui s’y trouvait, vidé la caisse de l’entreprise et m’ont laissé avec pleine de dettes que j’ai du régler avec le temps », a-t-il expliqué.

Blaaz soutient qu’il aime bien son pays mais demande : « à ma place qu’auriez vous fait ? ». « Je ne peux rien créer au Bénin. N’avez vous pas constaté qu’au Bénin, je ne fais que la musique et c’est ailleurs que j’ouvre mes business ? Le seul truc que j’ai au Bénin est un immeuble en location. C’est tout», a-t-il clarifié.

Au vue de cette réaction de Blaaz, on est tenté de se demander si le Bénin est si hostile à l’entrepreneuriat comme le pense le rappeur Blaaz?