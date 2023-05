« Ils m’ont foutu dehors »: mauvaise nouvelle pour Emmanuelle Keita

Mauvaise nouvelle pour l’influenceuse ivoirienne Emmanuelle Keïta. Sa page Facebook suivie par plus d’un million d’abonnés, a été victime d’un piratage.

Emmanuelle Keïta n’a plus accès à sa page Facebook suivie par plus d’un million d’abonnés. Dans une vidéo postée sur ses autres médias sociaux ce mercredi 31 mai 2023, l’influenceuse a partagé la nouvelle avec ses fans, exprimant sa surprise et sa déception face à cette situation inattendue.

C’est dans la matinée de ce mercredi 31 mai que l’ex de Peter 007 a découvert le piratage alors qu’elle tentait de se connecter à sa page Facebook pour lire les messages reçus durant la nuit ou le matin même. C’est à ce moment-là qu’elle s’est rendu compte que sa page avait disparu. Incrédule, elle s’est connectée à son compte personnel et a pu voir sa page de loin, avec une autre photo de profil et d’autres éléments modifiés par les pirates. Emmanuelle Keita a exprimé sa colère envers ces individus malveillants qui ont perturbé son espace virtuel, déclarant : « Les connards m’ont niqué. Ils m’ont foutu dehors moi et mon administrateur et ils se sont installés. »

Malgré cette mésaventure, la femme d’affaires reste optimiste quant à la possibilité de récupérer sa page Facebook. En tant que page certifiée lui appartenant, elle dispose des documents et de sa pièce d’identité pour prouver sa légitimité. Cependant, elle reconnaît que le processus de récupération peut prendre du temps, allant de quelques heures à quelques jours, voire des semaines. Elle place sa confiance en la grâce de Dieu pour retrouver le contrôle de sa page.

