«Ils m’ont demandé de refuser l’offre d’Al-Nassr», Sadio Mané sur son transfert en Arabie Saoudite

Dans des propos relayés par Sportbible qui cite The National, Sadio Mané est revenu sur son transfert à Al Nassr en Arabie Saoudite. Et le néo attaquant de l’équipe basée à Riyad a révélé que plusieurs de ses anciens coéquipiers à Liverpool ont tenté de le dissuader de rejoindre le pays de l’or noir.

Sadio Mané a disputé mercredi sa deuxième rencontre sous les couleurs d’Al Nassr. L’attaquant sénégalais était aligné d’entrée lors de la demi-finale de la Coupe arabe des clubs champions face à Al Shorta. Et s’il n’a pas trouvé le chemin des filets, le Lion de la Téranga a provoqué le pénalty marqué par Cristiano Ronaldo pour la victoire 1-0 du club de Riyad. Un succès qui qualifie Al Nassr pour la finale où il affrontera Al Hilal d’un certain Kalidou Koulibaly.

À la fin de la rencontre, le champion d’Afrique a fait des révélations sur son transfert à Al-Nassr. Deux anciens coéquipiers de Mané à Liverpool lui auraient demandé de refuser de signer dans le club saoudien. « Je pense que j’ai d’abord parlé avec Firmino, c’est certain. Je pense qu’il voulait que je vienne dans le mauvais club, je plaisante ! Il a toujours appelé deux ou trois fois pour me convaincre de venir à Al Ahli », a déclaré Sadio Mané qui s’adressait à The National cité par Sportbible.

Et d’ajouter: « En même temps, j’ai parlé avec Fabinho parce qu’il était assez proche de moi et qu’il voulait aussi que je vienne à Al Ittihad, mais à cette époque, quand Al Nassr est arrivé, j’ai choisi Al Nassr ». En Arabie Saoudite, Sadio Mané va croiser plusieurs de ses anciens partenaires à la Mersey dont Roberto Firmino, Jordan Henderson ou encore le milieu de terrain brésilien, Fabinho qui ont également cédé aux sirènes (ou plutôt aux pétrodollars) des géants saoudiens.

