Iliman Ndiaye ouvre le score pour Everton contre Bournemouth en Premier League

Iliman Ndiaye a une nouvelle fois pesé dans le bon résultat d’Everton. Mardi, lors de la 26e journée de Premier League face à Bournemouth, l’attaquant sénégalais a débloqué une rencontre jusque-là équilibrée en faveur des Toffees.

Peu avant la mi-temps, Ndiaye s’est présenté sur le point de penalty, après une action ayant offert cette opportunité à Everton. À la 42e minute, il a transformé l’occasion d’un tir précis, offrant ainsi l’avantage à son équipe au tableau d’affichage.

La réalisation intervenait après une période de domination organisée des hommes de David Moyes, qui ont su mettre en place un jeu compact et agressif face à un Bournemouth combattif. Très mobile sur l’avant, Ndiaye s’est distingué par sa capacité à créer des décalages, à provoquer les défenseurs adverses et à s’engager dans les duels.

Conséquences pour Everton et l’attaquant

Ce but a permis aux visiteurs de regagner les vestiaires en position favorable, porté par une performance collective encourageante et par l’apport individuel de Ndiaye. Sa présence offensive a pesé sur le dispositif des Toffees, en facilitant les transitions et en offrant des solutions dans les derniers mètres.

Avec cette réalisation, l’international sénégalais porte son total à 5 réalisations en 20 apparitions en championnat. Ce bilan confirme son rôle grandissant dans l’effectif d’Everton et son importance dans la course du club en Premier League cette saison.