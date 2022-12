« Il y a un climat plus apaisé et on a besoin de construire le pays sur ce climat », Bio Tchané

Les candidats aux élections législatives sont en campagne depuis quelques jours dans un climat apaisé. Cette atmosphère bon enfant est nécessaire selon le candidat Abdoulaye Bio Tchané pour construire le pays.

Le ministre d’Etat Abdoulaye bio Tchané, candidat aux élections législatives du 08 Janvier 2023 sur la liste du parti Bloc Républicain était ce mercredi 28 Décembre l’invité Afrique de RFI. Le numéro un du cheval blanc cabré a évoqué plusieurs sujets dont le contexte apaisé dans lequel se déroule les campagnes en vue de l’élection des députés de la neuvième législature.

« Il y a un climat plus apaisé et on a besoin de construire le pays sur ce climat et il faut que tout le monde y participe », a confié Abdoulaye Bio Tchané sur RFI.

L’atmosphère apaisée dans laquelle se déroule la campagne est liée aux dires du candidat du parti Bloc Républicain à la participation de plusieurs partis politiques de l’opposition. « Ceux qui ont pensé qu’en troublant la paix dans le pays, ils pouvaient imposer leur démarche au pays, participent aujourd’hui et je pense donc qu’ils n’ont pas de raison de s’engager dans les troubles à nouveau », indique le numéro 2 du gouvernement du président Patrice Talon.

Il faut préciser que 7 formations politiques participent aux élections législatives de 2023 dont 3 partis politiques qui se réclament de l’opposition au régime de Cotonou. Evoquant la participation de ces formations politiques de l’opposition au scrutin, le ministre Abdoulaye Bio Tchané estime que l’élection est plus compétitive et constitue un bon test pour le parti Bloc Républicain dont l’objectif est de sortir du scrutin en tant que premier parti politique au Bénin.