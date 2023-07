« il y a trois choses… », Steven Gerrard justifie son départ en Arabie saoudite

-Publicité-

Interrogé sur les réseaux sociaux d’Al-Ettifaq, Steven Gerrard a dévoilé les raisons qui l’ont poussé à rejoindre le club saoudien.

Après des expériences bonnes et moins bonnes en Europe, Steven Gerrard a décidé cet été de poursuivre sa carrière d’entraîneur en Arabie Saoudite. L’ancien international anglais a pris les rênes de Al Ettifaq pour tenter de relever un nouveau défi. Un choix qui en a surpris plus d’un, étant donné que le technicien anglais est au début de sa carrière d’entraîneur et qu’un exil dans l’Etat saoudien pourrait diminuer ses chances de retrouver un club en Europe. Interrogé sur les réseaux sociaux de sa nouvelle équipe, Gerrard a tenu a justifié son choix.

«il y a trois choses que je considère toujours dans l’ordre – cela doit être bon pour ma famille d’abord et avant tout. Nous devons être excités et motivés par le défi. Deuxièmement, je pense que le projet de football doit être ambitieux, il doit être pour les bonnes raisons, et bien sûr, vous devez vous sentir en sécurité avec le contrat, mais cela vient à la toute fin.», a expliqué l’ancien entraîneur d’Aston Villa et des Glasgow Rangers, relayé par Footmercato.

Ambition. Vision. Football.



Watch 𝗘𝗫𝗖𝗟𝗨𝗦𝗜𝗩𝗘𝗟𝗬 the first words of Steven Gerrard at #Ettifaq 🎙️#GerrardEttifaqi pic.twitter.com/9Uma4rqyAY — Ettifaq Club (@Ettifaq_EN) July 9, 2023 - Publicité-

Septième de la Saudi Pro League la saison passée, le club basé dans la ville de Dammam rêve de retrouver les sommets grâce à l’entraîneur anglais. Steven Gerrard ne sera donc pas en Arabie Saoudite pour se reposer et passer du bon temps. Car il lui faudra travailler dur pour passer devant les mastodontes de la Saudi Pro League que sont Al Ittihad, champion en titre et qui compte désormais dans ses rangs Karim Benzema, et Al Nassr et sa superstar Cristiano Ronaldo.

Articles similaires