« Il y a des personnalités de ce pays qui … », Serey Die fait de graves révélations sur Josey

Serey Die, ancien footballeur ivoirien a fait de graves révélations sur la carrière musicale de sa compagne, la chanteuse Josey qui selon lui est victime de boycott et de harcèlement.

Depuis son concert du samedi 11 février 2023 où elle a assumé publiquement sa relation avec Serey Die, la chanteuse Josey est au cœur de la polémique. Samedi dernier, en plein live sur Tiktok, Serey Die a pris la défense de la mère de ses enfants pendant qu’elle était critiquée par un groupe de personnes.

Dans son intervention, l’ex-capitaine des éléphants de la Côte d’Ivoire a révélé que quand bien même en couple, Josey est toujours draguée par des personnalités du pays. « En même temps que vous nous piquez là, en même temps que vous parlez d’elle, il y a des personnalités de ce pays qui garent leurs voitures devant la maison, qui continuent à lui envoyer des messages, Eh, les gens, (il souffle un ouf de soulagement puis se lâche) « C’est le harcèlement », a déclaré Serey Die.

Josey victime de boycott

D’après Serey Die, pour avoir rejeté leurs avances, Josey a été boycottée et écartée. « Il y a des coins où vous ne voyez pas Joey, ce n’est pas parce qu’elle est nulle, pas parce qu’elle ne sait pas chanter, parce que, normalement, quand on dit Josey, c’est sa musique qui fait d’elle Josey. Ce n’est pas parce qu’elle est avec un tel ou un tel et personne ne doute de son talent », a-t-il clarifié.

« Si je vous dis par exemple que si elle ne se retrouve pas dans ces coins, c’est parce qu’elle est boycottée, mais depuis la source, avant même que moi je n’arrive, quand je suis arrivée même là, c’est gâté », a déploré Serey Die. Dans son intervention, l’ancien capitaine de la Côte d’Ivoire a fait de grands déballages sur sa relation entre son ex-femme Aline, Josey et lui même.