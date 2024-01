« Il y a beaucoup de points positifs malgré la défaite”, Tom Saintfiet après Sénégal 3-0 Gambie

-Publicité-

Le sélectionneur de la Gambie, Tom Saintfiet, retient du positif dans la défaite écrasante des Scopions face au Sénégal (0-3) ce lundi après-midi, comptant pour la première journée du groupe C à la CAN 2023.

Petit poucet du groupe C, la Gambie a essuyé ce lundi sa première défaite à la CAN 2023. Les Scorpions se sont inclinés face au Sénégal cet après-midi, à l’occasion de la première journée. Contre les Lions de la Téranga, champions d’Afrique en titre, les Gambiens ont coulé sur le score logique de 3-0. Un but rapide de Pape Gueye et un doublé de la pépite Lamine Camara ont scellé la victoire des Sénégalais.

En conférence de presse après le match, le sélectionneur de la Gambie, Tom Saintfiet a analysé la rencontre. S’il regrette le résultat de la partie, le technicien belge retient tout de même du positif dans la prestation de ses poulains, handicapés surtout par l’expulsion d’Ebrima Adams, qui a laissé son équipe à dix à la pause.

« Le Sénégal nous a forcé a joué défensif. On a perdu assez le ballon. La première mi-temps n’a pas été très bien. On a pourtant bien commencé le jeu. J’ai aimé la mentalité de mes joueurs. Il y a beaucoup de points positifs. On a joué avec deux grands joueurs absents. Jouer à 10 contre 11 était compliqué. Je suis positif pour les deux prochains matchs », a déclaré Tom Saintfiet.

Lors des prochaines sorties, les Gambiens affronteront la Guinée, vendredi, et le Cameroun, le 23 janvier, lors de la troisième journée. Deux matchs décisifs pour les Scorpions qui doivent au moins finir dans les quatre meilleurs troisièmes pour se qualifier pour les huitièmes de finale.