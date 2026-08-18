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« Il vient d’une autre planète », Jay-Jay Okocha tranche entre Messi et Ronaldo

L’ancien capitaine des Super Eagles, Jay-Jay Okocha, a livré son choix dans l’éternel débat opposant Lionel Messi à Cristiano Ronaldo. Pour l’ex-milieu de terrain nigérian, le champion du monde argentin reste au-dessus de son grand rival portugais.

Romaric Déguénon
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Football
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« Il vient d’une autre planète », Jay-Jay Okocha tranche entre Messi et Ronaldo
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Le débat entre Lionel Messi et Cristiano Ronaldo n’est décidément jamais clos. Invité du podcast ObiOne, Jay-Jay Okocha a été amené à choisir entre les deux légendes du football mondial. L’ancien international nigérian n’a pas hésité longtemps : son choix se porte sur Messi. Pour Okocha, le numéro 10 argentin possède une dimension particulière, presque inégalable. « Messi, pour moi. Ronaldo est spécial, mais c’est un buteur comme Haaland », a expliqué l’ancien joueur de Bolton Wanderers. Le Nigérian va même plus loin lorsqu’il évoque le talent naturel du joueur argentin. « Messi est d’une autre planète. Il est né pour jouer au football. Je pense que Messi tomberait malade s’il ne jouait pas au football », a-t-il estimé.

Malgré sa préférence pour Messi, Okocha n’enlève rien au mérite de Cristiano Ronaldo, qu’il considère comme un joueur exceptionnel et un redoutable finisseur. Les deux hommes ont marqué leur époque et se sont livré, pendant plus d’une décennie, une lutte sans précédent pour la suprématie individuelle. À eux deux, Messi et Ronaldo ont remporté treize Ballons d’Or et accumulé les records, les titres et les distinctions individuelles. Une rivalité qui continue de diviser les observateurs, même après la fin de leur duel au sommet du football européen. Pour Jay-Jay Okocha, le verdict est toutefois clair : Lionel Messi reste le joueur le plus talentueux des deux.

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