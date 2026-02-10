« Il veut tout gagner », Eric Chelle encense Victor Osimhen

Le sélectionneur des Super Eagles, Éric Chelle, n’a pas tari d’éloges à l’égard de Victor Osimhen, saluant l’exemplarité de l’attaquant nigérian à l’entraînement. Interrogé sur l’attitude du joueur de Galatasaray, brillant cette saison aussi bien en club qu’en sélection, le technicien malien a mis en avant une mentalité irréprochable et une soif de victoire permanente. À 27 ans, Osimhen incarne, selon lui, le modèle du leader par le travail.

« Victor est toujours le premier à arriver sur le terrain et le dernier à le quitter une fois la séance terminée », a confié Chelle au micro de RMC Sport. « Ce type veut tout gagner », a-t-il ajouté, résumant en quelques mots l’état d’esprit de son avant-centre. Une implication quotidienne qui n’est pas passée inaperçue au sein du staff nigérian. En récompense de son engagement et de son influence croissante dans le vestiaire, Éric Chelle a décidé de confier à Osimhen le brassard de capitaine adjoint des Super Eagles. Un symbole fort pour un joueur devenu, au fil des mois, l’un des piliers du projet sportif nigérian.