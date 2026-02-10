Benin Web TV
LIVE

« Il veut tout gagner », Eric Chelle encense Victor Osimhen

Le sélectionneur du Nigeria, Eric Chelle a salué la mentalité irréprochable de son attaquant Victor Osimhen, premier à l’entraînement et promu capitaine adjoint des Super Eagles.

Romaric DéguénonVoir tous ses articles
Le · MàJ le
Afrique-Sport
176vues
« Il veut tout gagner », Eric Chelle encense Victor Osimhen
Publicité
1 min de lecture
Read in English
Google News

Le sélectionneur du Nigeria, Eric Chelle a salué la mentalité irréprochable de son attaquant Victor Osimhen, premier à l’entraînement et promu capitaine adjoint des Super Eagles.

Le sélectionneur des Super Eagles, Éric Chelle, n’a pas tari d’éloges à l’égard de Victor Osimhen, saluant l’exemplarité de l’attaquant nigérian à l’entraînement. Interrogé sur l’attitude du joueur de Galatasaray, brillant cette saison aussi bien en club qu’en sélection, le technicien malien a mis en avant une mentalité irréprochable et une soif de victoire permanente. À 27 ans, Osimhen incarne, selon lui, le modèle du leader par le travail.

« Victor est toujours le premier à arriver sur le terrain et le dernier à le quitter une fois la séance terminée », a confié Chelle au micro de RMC Sport. « Ce type veut tout gagner », a-t-il ajouté, résumant en quelques mots l’état d’esprit de son avant-centre. Une implication quotidienne qui n’est pas passée inaperçue au sein du staff nigérian. En récompense de son engagement et de son influence croissante dans le vestiaire, Éric Chelle a décidé de confier à Osimhen le brassard de capitaine adjoint des Super Eagles. Un symbole fort pour un joueur devenu, au fil des mois, l’un des piliers du projet sportif nigérian.

Publicité



Articles liés

CAN 2025: « Victor Osimhen a disputé la compétition blessé », révèle Éric ChelleYaya Touré vs Didier Drogba: Wilfried Bony a fait son choixCoupe du Monde 2026: Alex Iwobi garde l’espoir d’une qualification du NigeriaMondial féminin U20 2026 (Q): le Bénin dompte l’Egypte au Caire
Merci pour votre lecture — publicité