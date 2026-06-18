«Il reste le meilleur attaquant du Portugal dans la surface», Toni Kroos défend Ronaldo

Critiqué après sa prestation discrète face à la RD Congo, Cristiano Ronaldo a reçu le soutien de Toni Kroos. L’ancien milieu du Real Madrid estime que le capitaine portugais reste, malgré ses 41 ans, la référence offensive de la Seleção dans la surface de réparation.

L’ancien milieu de terrain du Real Madrid, Toni Kroos, a pris la défense de Cristiano Ronaldo après les interrogations suscitées par la prestation du capitaine portugais lors du match nul face à la RD Congo (1-1), mercredi, à la Coupe du monde 2026. À 41 ans, le quintuple Ballon d’Or a disputé l’intégralité de la rencontre, mais a peiné à peser sur les débats. La sélection dirigée par Roberto Martinez n’est pas parvenue à faire mieux qu’un partage des points face aux Léopards. Au cours de la rencontre, Ronaldo n’a touché le ballon qu’à 25 reprises, dont seulement cinq fois dans la surface adverse, alimentant les débats sur son rôle au sein de la Seleção.

Interrogé sur la présence du joueur d’Al Nassr dans le onze de départ portugais, Kroos a estimé que son ancien coéquipier conserve une valeur essentielle pour son équipe. « Ronaldo ne joue pas simplement parce qu’il s’appelle Cristiano Ronaldo. Il est toujours le meilleur attaquant dont dispose le Portugal dans la surface de réparation », a expliqué l’ancien international allemand, cité par Madrid Xtra. Pour Kroos, l’expérience, le sens du placement et l’efficacité du Portugais continuent de justifier sa place de titulaire malgré le poids des années. Véritable légende du football mondial, Ronaldo totalise désormais 229 sélections avec le Portugal, un record absolu dans l’histoire du football international. Il demeure également le meilleur buteur de l’histoire des sélections nationales avec 143 réalisations sous le maillot portugais.





