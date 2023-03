« Il n’y a pas un dedans qui était bon », Emma Lohoues évoque ses relations amoureuses

Interrogée sur sa plus belle histoire d’amour et même sur sa déception amoureuse, l’actrice ivoirienne Emma Lohoues a révélé n’en avoir jamais connu.

En Côte d’Ivoire, Emma Lohoues a défié ses ex qui pourront affirmer avoir connu avec elle une très belle histoire d’amour. L’actrice s’est confiée à Konnie Touré lors de son récent passage sur l’émission Life Week-end. « Il n’y a pas, eux même ils savent. Vous me regardez non? Il n’y a pas un dedans qui était bon. Il n’y a pas. Moi même là, je suis ma plus belle histoire d’amour »? », a répondu Emma Lohoues.

Même en matière de déception amoureuse, elle soutient n’en avoir jamais connu. « Dès que je sors avec toi, je prévois avoir goumin (déception amoureuse Ndlr), parce qu’ils sont pas bons, donc je gagne temps« , a-t-elle expliqué.

Visiblement très prévisible dans ses choix, l’actrice ivoirienne indique n’avoir jamais connu de regret. « Ton plus gros regret? Je n’en ai pas ». Mais la seule chose qu’elle n’a pas pu contrôler, c’est sa tristesse suite à la mort de DJ Arafat. « Je suis très rarement triste, ce qui m’attriste vraiment c’est la perte de Didier », va-t-elle reconnaître.

Emma Lohoues a-t-elle été vraiment sincère dans ce confessionnal? Difficile de le dire mais ce qui est sûr l’actrice ivoirienne a reconnu tout a moins la place qu’avait eu son ex, le chanteur DJ Arafat dans sa vie.