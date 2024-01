« Il n’y a pas de petites équipes en Afrique », Vincent Aboubakar avant la CAN 2023

-Publicité-

Le capitaine des Lions Indomptables, Vincent Aboubakar, estime qu’il n’y pas de soi-disant petites équipes dans cette CAN 2023 en Côte d’ivoire et a assuré que le Cameroun aborderait chaque rencontre comme une finale.

Cruelle désillusion pour Vincent Aboubakar. L’attaquant de Besiktas ne disputera pas la CAN 2023 avec le Cameroun. Le capitaine des Lions Indomptables est forfait pour le tournoi africain après sa blessure musculaire lors de la séance d’entrainement du vendredi. La mauvaise nouvelle a été annoncée ce samedi par BeIn Sport qui précise que le joueur de 31 ans souffre d’une déchirure à la cuisse.

Un coup dur pour le sélectionneur Rigobert Song qui sera privé de son meilleur buteur, impatient de disputer cette 34è édition. Dans une interview accordée à CAFonline, à l’arrivée de la délégation camerounaise en Côte d’ivoire, le natif de Garoua avait assuré que son équipe ne sous-estime aucune équipe et qu’elle va tout donner pour arracher son sixième titre africain.

« Le Cameroun est prêt à débuter la Coupe d’Afrique des Nations et nous sommes venus préparés. Tout se passe bien au sein du groupe et nous sommes prêts à concourir. Il est difficile de faire un pronostic pour la CAN car toutes les équipes sont motivées et bonnes. Nous ne sous-estimons aucune équipe car il n’y a pas de petites équipes en Afrique« , avait déclaré Aboubakar au site de la CAF.

Et d’ajouter: « Nous ferons de notre mieux pour rester dans la compétition le plus longtemps possible. Comme vous pouvez le constater, il n’existe pas aujourd’hui de petites équipes en Afrique. Toutes les équipes ont les capacités de rivaliser avec les grandes équipes et il n’y a donc pas de petite équipe. La compétition ne sera pas facile et nous devons être forts pour continuer la compétition. »

Le Cameroun est logé dans le groupe C, avec la Gambie, la Guinée et le Sénégal. Les Lions Indomptables lanceront leur tournoi face au Syli National, le 15 janvier prochain au stade Charles Konan Banny de Yamoussoukro.