« Il nous manque beaucoup de choses », Drogba explique l’absence de la Côte d’ivoire à la CdM 2022

Didier Drogba a fait sa première apparition sur la NCI cette semaine depuis sa signature en tant que consultant pour la coupe du Monde Qatar 2022. A cette occasion, l’ancienne gloire du football africain s’est prononcé sur l’absence des Eléphants de la Côte d’ivoire à la grande messe du football.

Après avoir terminé deuxième du groupe D lors des éliminatoires, la Côte-d’Ivoire va manquer pour la deuxième fois consécutive la Coupe du Monde. Une situation que déplorent les supporters ivoiriens y compris la légende du football Didier Drogba.

Interrogé sur la question lors de son passage sur la NCI lundi dernier, l’ancien capitaine des Eléphants de la Côte d’Ivoire a d’abord regretté l’absence des stars ivoiriennes au Qatar cette année pour la Coupe du Monde 2022.

« L’absence de la Côte d’Ivoire à la Coupe du Monde est un gros pincement au cœur pour tous les Ivoiriens, parce que c’est une compétition à laquelle ils ont été habitués trois fois de suite. Et là c’est la deuxième absence après 2018. Ce sont des signes qui montrent que la Côte d’Ivoire doit beaucoup travailler avant de retrouver le sommet du football mondial », a déclaré Didier Drogba.

Parlant donc des raisons qui pourraient expliquer cette absence, le nouveau consultant de la NCI a ouvertement cité les choses qui manquent essentiellement au football Ivoirien.

« Il nous manque beaucoup de choses. Il manque une équipe qui doit avoir confiance en elle. Il nous manque aussi un peu de régularité dans les performances et de consistance (…) chose qu’on n’a pas vu depuis pas mal d’années. C’est ce genre de prestation qui doit créer de l’engouement autour du public et on l’attend avec impatience. », a indiqué l’ancien attaquant de l’OM et de Chelsea.