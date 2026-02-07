« Il nous apporte ce que les autres n’ont pas », Diego Simeone craque pour Ademola Lookman

L’entraineur de l’Atlético Madrid, Diego Simeone, a dévoilé la « spécificité unique » d’Ademola Lookman après l’exploit du Nigérian en Coupe du Roi.

L’entraineur de l’Atlético Madrid, Diego Simeone, a dévoilé la « spécificité unique » d’Ademola Lookman après l’exploit du Nigérian en Coupe du Roi.

Après le carton du Colchonero face au Betis (5-0) en Coupe du Roi, Diego Simeone a levé le voile sur l’arme secrète de son attaque : Ademola Lookman. L’international nigérian, auteur d’un but et d’une passe décisive pour son premier match sous ses nouvelles couleurs, a visiblement séduit son coach.

Dans un effectif déjà pourvu de stars comme Antoine Griezmann ou Julián Álvarez, le joueur des Super Eagles a imposé sa patte en une seule soirée. Une rapidité électrique, un sang-froid glaçant et une virtuosité dans les duels : Lookman a tourmenté la défense béticoise toute la partie, avant de céder sa place en fin de match.

Publicité

Interrogé par Europa Press, l’Argentino n’a pas caché son enthousiasme. « Ses qualités sont évidentes. C’est un profil unique dans l’effectif », a-t-il lancé, le regard perçant. « Il est plus à l’aise dans le un-contre-un que dans le jeu collectif, même s’il en est capable. Cette spécificité nous apporte une autre couleur. »

Polyvalence et effet immédiat

Pour Simeone, la clé réside dans l’adaptabilité de sa nouvelle recrue. « Cela nous permet de l’utiliser à différents postes. Nous apprenons à nous connaître, et aujourd’hui, il a été d’une grande aide pour le collectif », a-t-il analysé, reconnaissant l’impact immédiat du Nigérian.

Le message est clair : à Madrid, on croit déjà au mariage réussi. « L’équipe l’a senti, et je crois qu’il se sentait bien lui aussi. L’objectif est désormais de le faire progresser encore, pour qu’il nous élève en retour », a conclu El Cholo, entre confidence et ambition. Une première sortie tonitruante qui lance bel et bien l’ère Lookman à l’Atlético. Et qui pose une question brûlante : face à une telle explosivité, qui pourra l’arrêter ?

Publicité