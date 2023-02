« Il n’existe aucun traitement », l’acteur Bruce Willis atteint de démence fronto-temporale

Ce jeudi 16 février 2023, la famille de l’acteur Bruce Willis notamment sa femme de Bruce Willis, Emma Heming, son ex-épouse, Demi Moore, ainsi que leurs trois filles, Rumer Glenn, Tallulah Belle et Scout LaRue, ont pris la parole, sur leur compte Instagram, pour révéler l’état dégradant de sa santé. D’après leur communiqué, l’acteur Bruce Willis est atteint de démence et aucun traitement n’est encre trouvé.

La famille de la star de « Die Hard », Bruce Willis 67 ans, a clarifié dans un long message son diagnostic d’aphasie et sa retraite d’acteur en mars 2022. Selon ses proches, l’acteur est atteint d’une maladie « cruelle » qui n’a pas de traitement.

« Pour les personnes de moins de 60 ans, la FTD est la forme de démence la plus courante, et comme l’obtention du diagnostic peut prendre des années, la FTD est probablement beaucoup plus répandue que nous ne le savons », a écrit sa famille sur le site Web de l’Association pour la dégénérescence frontotemporale .

« Aujourd’hui, il n’existe aucun traitement pour la maladie, une réalité qui, nous l’espérons, pourra changer dans les années à venir. Au fur et à mesure que l’état de Bruce progresse, nous espérons que toute l’attention des médias pourra se concentrer sur la mise en lumière de cette maladie qui nécessite beaucoup plus de sensibilisation et de recherche », soutient la famille de l’acteur.

La déclaration, qui a été signée par l’ex-femme de Willis, Demi Moore, sa femme actuelle, Emma, ​​et tous ses enfants, indique que si la star de « Whole Nine Yards » « pouvait répondre » à sa situation, il le ferait. C’est pourquoi, ils veulent aider à sensibiliser et à apporter « une attention et une connexion mondiales » avec d’autres personnes qui souffrent également de cette « maladie débilitante ».

« Bruce a toujours trouvé la joie de vivre -et a aidé tous ceux qu’il connaît à faire de même. Cela a signifié que le monde a vu ce sens de l’attention lui revenir, ainsi qu’à nous tous », précise le communiqué.

La démence fronto-temporale

L’aphasie dont il souffrait et qui l’avait contraint à mettre fin à sa carrière, en mars 2022 est un trouble du langage, qui peut avoir une incidence sur la communication orale ou écrite.

La démence ou dégénérescence fronto-temporale (DFT) est une maladie neurodégénérative proche de la maladie d’Alzheimer. Contrairement à cette dernière qui affecte la quasi-totalité du cerveau, la DFT touche principalement le lobe frontal et temporal situés dans les parties antérieures et latérales du cerveau.

Les personnes atteintes de DFT peuvent ainsi présenter des troubles de la mémoire, des changements de comportement, ou encore des difficultés à parler ou à se mouvoir.