«Il ne se sent pas bien, quand il ne fait pas ça », Seko Fofana sur Cristiano Ronaldo

A l’instar de tous ceux qui l’ont côtoyé, la nouvelle recrue d’Al Nassr, Seko Fofana, est aussi frappé par l’exigence et l’aspect bosseur de Cristiano Ronaldo, qui à 38 ans, continue d’être au top de sa forme.

Arrivé cet été à Al Nassr en provenance du RC Lens, Seko Fofana a remporté ce weekend son premier trophée en Arabie Saoudite. Le milieu de terrain ivoirien et ses coéquipiers ont renversé Al Hilal (2-1) en finale pour s’offrir la Coupe arabe des clubs champions. C’est la star portugaise Cristiano Ronaldo qui a marqué les deux buts des vice-champions d’Arabie Saoudite en titre.

Pensionnaire d’Al Nassr depuis l’hiver dernier, le quintuple Ballon d’Or enchaine les réalisations sous les regards médusés de ses partenaires, subjugués par sa forme malgré ses 38 ans. C’est le cas de Seko Fofana qui a évoqué sa relation avec son capitaine. Et l’Eléphant s’est dit surpris par le quintuple ballon d’Or, qui malgré son âge avancé, travaille autant que les jeunes joueurs de l’équipe.

« Il est très attachant, simple. Le soir, on parle de tout, de nutrition, de business, de la vie en général. Tu te retrouves à tchatcher avec Cristiano, c’est marrant (rires). On est surpris de voir à quel point un joueur avec sa carrière est dans l’échange, l’écoute. Et tu comprends vite, en le voyant bosser, pourquoi à 38 ans, il est toujours aussi fort. C’est fou d’être aussi exigeant avec cinq Ballons d’Or. Quand il ne fait pas de gym, il ne se sent pas bien (rires)», a-t-il confié à l’Equipe.

