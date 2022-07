« Il ne multiplie que les bêtises », Boblee rembarre Serey Dié après sa demande de pardon

Quelques jour après les confessions de Serey Dié sur sa vie conjugale, les tensions ont baissé mais l’activiste ivoirien Boblee suit de très près l’ancien capitaine des Eléphants et espère qu’il fera très vite une nouvelle bourde.

La toile s’est calmée depuis les troublantes révélations de Sérey Dié suivies de la sortie bouleversante de sa compagne Josey. Mais les internautes en veulent plus et reproche à Boblee d’avoir abandonné le combat qu’il a démarré pour sauver l’honneur d’Aline, la désormais ex femme de Serey Dié. « Je n’ai pas d’histoire personnelle contre Serey Dié. Je vous ai habitué à ça avec mes décryptages dosés, mais les gars, faisons exception. Il y a des moments, quand tu donnes ta parole, il faut la respecter. Jusqu’à ce que Serey Dié commette une autre bêtise, vous allez me voir… », a clarifié le bloggeur.

D’après ses cconfidences, Serey Dié lui demande pardon. « Pour cette bêtise, il m’a demandé pardon. C’est un être humain, et apparemment, il ne multiplie que les bêtises. Dans quelques jours, vous allez voir une autre bêtise de Serey Dié et on va dénoncer encore si c’est dénonçable », a t-il-déclaré à ses abonnés qui l’accusent d’être désormais du côté de l’ex footballeur ivoirien.

A en croire Boblee, il y a plus important que de s’attaquer à longueur de journée à Serey Dié sans raisons. C’est pourquoi, il a préféré se prononcer sur la situation des migrants tués au Maroc. « Vous voulez qu’on me catégorise comme l’insulteur public, c’est ça? », a-t-il demandé? Dans sa vidéo, Boblee s’est permis d’attaquer Josey en lui reprochant d’avoir demandé pardon à Aline , l’ex femme de son mari.