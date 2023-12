« Il ne faut pas chercher à faire l’unanimité », ce conseil du pasteur Mohammed Sanogo à KS Bloom

- Publicité-

Le pasteur Mohammed Sanogo a donné de précieux conseils au chanteur ivoirien KS Bloom suite à ses plaintes sur le comportement des Ivoiriens face aux concerts gospel.

Au cœur de la polémique depuis sa grosse bourde sur la réticence des Ivoiriens à se rendre au concert gospel, KS Bloom peut désormais compter sur le soutien de l’homme de Dieu, le prophète Mohamed Sanogo, pasteur fondateur du ministère Message de vie et initiateur de la croisade Jésus sauve l’Afrique.

En effet, au lendemain de la demande d’excuse de KS Bloom, le pasteur Mohammed Sanogo a laissé entendre qu’il n’avait pas totalement tort.

‘Je veux que mon fils persévère dans cette dynamique, que les gens comprennent ou non, ce n’est pas le plus important. Quand on fait l’œuvre de Dieu, on ne peut pas faire l’unanimité, et il ne faut pas chercher à faire l’unanimité, le plus important c’est d’agir avec conviction dans ce que l’on fait’, a réagi le prophète Mohammed Sanogo.

Selon lui, KS a bien fait de présenter ses excuses à Fally Ipupa. « Quand on se trompe, il faut savoir se repentir, demander pardon, parce qu’on ne sait pas tout », a-t-il confié.

Retour sur les faits…

Dans la soirée du dimanche 26 novembre, KS Bloom a exprimé son opinion sur le concert de Fally Ipupa au stade de la Défense Arena. Cet événement a rassemblé plus de 40 mille personnes. Cependant, au lieu de féliciter l’artiste congolais, KS Bloom a choisi de critiquer les fans.

KS Bloom s’est plaint du fait que certains amateurs de musique soient prêts à dépenser de l’argent pour assister à ce type d’événements, mais qu’ils refusent de soutenir les chanteurs chrétiens. Cette déclaration a suscité des critiques.