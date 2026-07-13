«Il mérite déjà sa place parmi les plus grands», Samuel Eto’o défend Mbappé

Samuel Eto’o estime que Kylian Mbappé a déjà largement mérité son statut de légende du football français. Le président de la Fédération camerounaise de football s’interroge également sur les raisons qui, selon lui, empêchent encore certains de reconnaître pleinement la dimension historique de l’attaquant des Bleus.

À 27 ans, Kylian Mbappé continue d’empiler les records sous le maillot de l’équipe de France. Fort de plus d’une centaine de sélections et de 64 réalisations avec les Bleus, le capitaine tricolore s’est imposé comme l’un des joueurs majeurs de sa génération. Pourtant, son statut dans l’histoire du football français continue d’alimenter les débats. Pour Samuel Eto’o, cette discussion ne devrait même plus avoir lieu. Interrogé par Le Parisien, l’ancien buteur du FC Barcelone et de l’Inter Milan a estimé que l’attaquant français avait déjà démontré tout ce qu’il fallait pour figurer parmi les plus grands noms du football hexagonal.

Le président de la Fédération camerounaise de football s’interroge notamment sur les critères utilisés pour juger le parcours du champion du monde 2018. « Que doit encore accomplir Kylian Mbappé pour être pleinement reconnu comme le meilleur joueur français de sa génération, voire comme l’un des plus grands joueurs français de l’histoire ? », s’est-il demandé.

Au-delà de l’aspect sportif, Samuel Eto’o évoque également une réflexion plus large sur le regard porté sur l’attaquant du Real Madrid. Selon lui, les origines camerounaises et algériennes de Mbappé pourraient, de manière consciente ou non, influencer la perception de certains observateurs.

« Il est légitime de poser une question, même si elle dérange : le métissage de Kylian, ses origines et ce qu’il représente dans la société française influencent-ils, consciemment ou inconsciemment, la manière dont certains jugent son parcours, sa personnalité et ses prises de position ? », a déclaré l’ancien international camerounais.

Sans avancer de certitudes, Eto’o estime que cette interrogation mérite d’être abordée avec sérieux, rappelant que les préjugés et les discriminations demeurent une réalité dans de nombreuses sociétés. Une prise de position forte qui relance le débat sur la reconnaissance de Kylian Mbappé, aussi bien pour son immense carrière sportive que pour la place qu’il occupe dans le paysage du football français.