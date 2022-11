« Il me dit, couche-toi, je vais te baiser », choquantes révélations d’Oluwa Kemy (audio)

La chanteuse béninoise Oluwa Kemy a lancé son titre « Gandélè » le dimanche 20 novembre 2022. Dans cette chanson, la chanteuse a fait de poignant témoignages sur a carrière en tant qu’artiste chanteuse béninoise.

Comme annoncé depuis quelques jours, Oluwa Kemy est de retour sur la scène musicale avec un nouveau titre qui sort de l’ordinaire. Après avoir chanté, la condition humaine, le mensonge et surtout l’amour, l’artiste a fait des révélations sur sa carrière musicale de 2008 à ce jour.

Selon son titre « Gandélè » déjà disponible sur toutes ses plateformes, elle a connu des moments obscurs qui lui ont été infligés par le showbiz béninois. Pour elle, la douleur est le prix d’une souffrance que l’on garde secrètement pour mieux en dissiper l’importance.

D’après les confidences de la chanteuse Oluwa Kemy, au delà de la volonté, de la capacité et du talent, il y a la production qui bloque plusieurs artistes comme elle, qui ont été confrontées à des difficultés.

Malgré ses multiples demandes, elle n’a souvent pas eu de soutien face à son incapacité de production audiovisuelle et la promotion de ses œuvres. « A des moments donnés, je me suis perdue, Quand je sollicite l’aide de quelqu’un, il me dit couche-toi, je vais te baiser», a-t-elle chanté en langue fongbé.

Oluwa Kemy reconnaissante envers Richard Flash

A en croire Oluwa Kemy, c’est pendant qu’elle souffrait et cherchait de quoi manger, qu’elle faisait objet de critique. C’est pourquoi elle reconnaît publiquement la grandeur de Richard Flash qui l’a soutenu sans rien attendre en retour.

Même si elle n’a pas pu se trouver un producteur, la chanteuse avoue avoir reçu le soutien du promoteur de la « Centrale company ». « Richard Flash! tu m’as aidé et j’ai pleuré » a-t-elle dévoilé.

Seule femme artiste béninoise à remplir le stade de l’amitié Général Mathieu Kérékou de Cotonou avec plus de 5000 spectateurs en 2008, Oluwa kêmy, de son vrai nom Noëllie Adotin est née le 25 décembre 1986 à Bohicon au Bénin.

Elle a commencé à chanter très tôt en tant que choriste dans une église à Bohicon. Plus tard, Oluwa Kemy a rejoint le groupe Blacks Santiago du Bénin avant de débuter en 2006 sa carrière solo.