« Il faut rajeunir l’équipe… », Gernot Rohr après Rwanda 1-1 Bénin

Le sélectionneur du Bénin, Gernot Rohr, a réagi au nul du Bénin face au Rwanda (1-1) ce mercredi, en éliminatoire de la CAN 2023. Et le technicien français a abordé l’énorme chantier de la reconstruction de l’équipe.

Le Bénin ne rapportera que deux points de sa double confrontation face au Rwanda, dans cette trêve internationale de mars, consacrée aux éliminatoires de la CAN 2023 sur le continent. Tenus en échec à Cotonou au stade Général Mathieu Kérékou (1-1), les Guépards n’ont également fait qu’un score de parité en déplacement à Kigali cet après-midi (1-1).

Une mauvaise opération pour les béninois qui se compliquent la tâche dans ces phases qualificatives. Alors qu’ils affronteront le Sénégal et le Mozambique lors des deux prochaines journées (en juin et en septembre), Steve Mounié et ses coéquipiers n’ont vraiment plus leur destin entre leurs mains et devront non seulement prendre les six points mais espérer également des faux pas de leurs concurrents pour atteindre la phase finale.

En conférence de presse d’après-match, Gernot Rohr a analysé la prestation de ses joueurs qui ont donné tout ce qu’ils ont malgré le résultat final. Et le technicien français a abordé la question de la reconstruction de l’équipe. Avec un effectif dont la moyenne d’âge dépasse les 30 ans et surtout truffé de joueurs qui ne peuvent plus disputer les 90 minutes (ex: Stéphane Sessegnon), il urge en effet d’apporter du sang neuf et de qualité à cette formation qui est visiblement à bout de souffle. Un gros chantier pour le nouveau sélectionneur qui dit être déjà à l’oeuvre.

‘Il faut rajeunir l’équipe et nous avons commencé. Il faut maintenant la rendre dynamique. J’ai la confiance des dirigeants pour rebâtir une nouvelle équipe« , a déclaré Gernot Rohr aux journalistes. Mettre sur pied une équipe compétitive, avant la cinquième journée des éliminatoires? A moins que le patron du banc béninois parle de l’avenir comme il l’a évoqué lors de sa prise de fonction.

« Tout est encore possible pour la CAN mais l’objectif de la Fédération et du ministère, c’est de se qualifier pour la Coupe du monde 2026. C’est aussi notre ambition », avait-il confié lors de sa première conférence de presse.