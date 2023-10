« Il faut que je continue », Lionel Messi brise le silence sur l’avenir de sa carrière

- Publicité-

Lundi 30 octobre 2023, après avoir remporté son huitième ballo d’or, Lionel Messi s’est prononcé sur sa carrière et a rassuré ses fans qu’l n’est pas prêt de prendre sa retraite.

Lors de la cérémonie de remise du huitième Ballon d’Or, Lionel Messi a adressé un message fort à tous ses fans. Dans une déclaration émouvante, l’illustre joueur argentin a révélé qu’il n’est pas prêt de raccrocher les crampons.

« Je profite de cette carrière que je n’aurais jamais imaginée réaliser. Je ne peux pas vous donner de date, il faut que je continue à me sentir physiquement bien. J’espère que cette passion pour le football va durer encore très longtemps », a déclaré Messi avec humilité.

Considéré comme l’un des plus grands joueurs de tous les temps, Lionel Messi a non seulement remporté de nombreux titres et distinctions individuelles, mais il a également suscité l’admiration de millions de fans à travers le monde. Son talent exceptionnel, sa vision du jeu et son incroyable maîtrise du ballon font de lui un joueur inégalable.

Malgré les années qui passent, Messi demeure un joueur d’exception et laisse présager une longévité hors du commun. « On sait que tu seras là en 2026, petit bougre, avec un fauteuil roulant s’il le faut », ont même lancé certains de ses admirateurs avec humour.

L’histoire du football se souviendra toujours de Lionel Messi comme d’un joueur qui a su repousser les limites du possible, un héros qui a enchanté les stades du monde entier. Alors que certains athlètes choisissent de prendre leur retraite après avoir atteint les sommets, Messi, lui, continue de repousser les frontières du talent et de faire vibrer les amateurs de football.