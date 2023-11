« Il faut faire ce que tu as à faire », en pleurs, Tina Glamour appelle l’âme de DJ Arafat à la vengeance

Dans une courte vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux ce jeudi 23 novembre 2023, Tina Glamour, toute en larmes, a révélé que son fils DJ Arafat a été assassiné. Pour cela, elle invite, l’âme de DJ Arafat à se venger si sa mort n’est pas naturelle.

DJ Arafat a été assassiné. C’est la révélation faite par Tina Glamour près de 5 ans après le décès de son fils. Dans sa vidéo, la mère du roi du coupé décalé a ému la toile avec une déclaration poignante sur la mort de son fils en exprimant sa profonde tristesse face à cette perte qui a complètement dévasté sa vie.

Pour Tina Glamour, la mort de son fils n’était pas naturelle. « Je souffre. Le plus beau cadeau d’une mère, c’est la joie de ses enfants. Je n’ai jamais pensé que moi Valentine, j’allais perdre mes enfants. Je ne dors plus, je ne suis plus la même, je me demande ce que j’ai pu faire pour mériter cela. DJ Arafat s’est donné corps et âme pour le Coupé-décalé. Mais on l’a oublié déjà », a-t-elle déclaré.

Ensuite, Tina Glamour est revenue sur les circonstances de la mort de son fils DJ Arafat. « De son vivant, mon fils me disait qu’il m’aime plus que tout, mais il n’est plus là. Ce n’est pas Ange Didier que vous avez tué, c’est plutôt moi. Maintenant qu’il est mort, vous êtes contents non ? Mais sachez qu’il a été le premier dans toute chose. Il vous devance. Je n’arrive pas à faire mon deuil, quand je pense qu’on a pillé mon enfant.

- Publicité-

Ses voitures, motos, casques, ils ont tout pris. DJ Arafat a été assassiné, la dame qui est impliquée dans cet accident, elle est en cavale. Didier Arafat, de la manière dont tu étais un homme, un guerrier, si tu sais que c’est Dieu qui t’a appelé, repose en paix. Mais si tu sais qu’on t’a poussé dans ta tombe, Ange Didier, il faut faire ce que tu as à faire », a-t-elle ajouté.

Tina Glamour a également déploré la dilapidation des biens de son fils par ses amis. Si Tina Glamour dit vrai, c’est alors le début d’un nouveau feuilleton sur la mort du roi du coupé décalé.