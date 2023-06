« Il était mon… », Akissi Delta inconsolable après le décès de l’acteur Kouadio

- Publicité-

La triste nouvelle du décès de Kramo Kouadio Paul, connu sous le nom de Kouadio dans la célèbre série ivoirienne « Ma famille », continue de susciter des réactions. Après les comédiens Kevin Glazaï, Le Magnific et Deperpignan, c’est le tour de la réalisatrice et productrice Akissi Delta de rompre le silence.

Akissi Delta, la réalisatrice et productrice de la série, est profondément affectée par la disparition de Kouadio, qui incarnait le rôle du « mari » d’Amoin dans la série « Ma Famille ». Pour elle, l’acteur connu sous le pseudonyme du « DG du port d’Abobo » était bien plus qu’un simple collaborateur, parce qu’il était un membre de sa famille. La perte de Kouadio représente un immense chagrin pour Akissi Delta, qui le considérait comme son oncle paternel et son plus proche collaborateur.

Dans un message poignant, Akissi Delta exprime sa tristesse et sa dévastation face à cette perte inestimable. « Kouadio était mon oncle paternel, bien plus qu’un acteur. Il était mon plus proche collaborateur et la mémoire de LAD Production. Sa présence était précieuse dans ma vie, à la fois en tant que membre de ma famille et en tant que professionnel. Je n’ai pas les mots pour exprimer ma profonde tristesse. Je suis dévastée« , a-t-elle écrit.

Les mots semblent insuffisants pour décrire l’ampleur de la peine d’Akissi Delta. La disparition de Kouadio représente une véritable tragédie pour elle et pour toute l’équipe de la série « Ma famille ». Cet acteur talentueux a su captiver le public par sa performance et son dévouement, laissant une empreinte indélébile dans les cœurs de nombreux téléspectateurs.

Pour rappel, l’acteur et comédien est décédé le vendredi 9 juin 2023 dernier, laissant derrière lui un vide immense dans l’industrie audiovisuelle ivoirienne. La nouvelle du décès a provoqué une onde de choc dans l’industrie du cinéma ivoirien, suscitant de nombreuses réactions de tristesse et de condoléances de la part de ses collègues acteurs et de ses fans.

