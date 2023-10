« Il était comme un « mauvais » professeur », les révélations de Lewandowski sur Jurgen Klopp

-Publicité-

Dans une récente interview accordée à TPTFootball, l’attaquant du Barça, Robert Lewandowski, s’est penché sur sa relation spéciale avec Jürgen Klopp, qu’il a côtoyé lors de son passage au Borussia Dortmund.

Pour Lewandowski, Jurgen Klopp était bien plus qu’un simple entraîneur, il était une figure paternelle et un « mauvais » professeur, et cela, dans le meilleur sens du terme. Le joueur de 35 ans a utilisé une analogie scolaire pour illustrer son point de vue:

« Pensez à vous quand vous étiez à l’école. De quel professeur vous souvenez-vous le plus ? Pas celui qui vous a rendu la vie facile et qui n’a jamais rien attendu de vous. Non non non. Vous vous souvenez du mauvais professeur, celui qui était strict avec vous. Celui qui vous a mis la pression et qui a tout fait pour tirer le meilleur de vous. C’est le professeur qui t’a rendu meilleur, n’est-ce pas ? Et Jürgen était comme ça.»

L’attaquant du Barça a poursuivi en soulignant que Klopp ne se contentait pas d’accepter les performances de niveau B de ses joueurs, mais il visait des résultats de niveau A+. Cependant, cette exigence n’était pas pour son propre bénéfice, mais pour le développement de ses joueurs.

L’international polonais a reconnu que le technicien allemand lui avait inculqué de précieuses leçons. À son arrivée à Dortmund, il voulait jouer rapidement, faire une passe précise en une seule touche. Mais Klopp l’a conseillé de ralentir, de prendre deux touches si nécessaire.

Ce conseil allait à la rencontre de la nature de Lewandowski, mais il a découvert que cela lui permettait de marquer plus de buts. Ensuite, Klopp l’a défié d’accélérer à nouveau, en réalisant des buts en une seule touche. Ce processus d’apprentissage, ralentir pour mieux accélérer, a été une véritable révélation pour Lewandowski.