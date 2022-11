« Il est temps de dire aux Sénégalais ce qui s’est réellement passé », la FSF lâche une bombe sur Mané

Alors que les sénégalais espèrent toujours voir Sadio Mané disputer la Coupe du monde 2022 (20 novembre-18 décembre), le 2ème vice-président de la FSF a jeté un coup de froid sur le cas de l’attaquant du Bayern Munich.

Sadio Mané va-t-il disputer la Coupe du monde 2022? C’est la grosse interrogation qui agite la planète football sur la situation de Sadio Mané, à quelques jours de la compétition (20 novembre-18 décembre). Blessé au péroné droit, le double Ballon d’or africain est toujours au Bayern Munich où il soigne sa blessure. Une situation qui inquiète les Sénégalais qui craignent de voir leur star forfait pour le Mondial. Et ce n’est pas la sortie du 2è vice-président de la FSF qui va arranger les choses.

Le patron de la Ligue de football amateur invite les Sénégalais à accepter la volonté divine même s’il reconnait que Sadio Mané est un pilier dans l’équipe. Selon Abdoulaye Seydou Sow, le Nianthio est bel et bien blessé et les sénégalais doivent faire avec. « Il faut essayer de surmonter tout cela et rien que la force et la présence de Sadio devraient pouvoir renforcer la dynamique de groupe« , a-t-il déclaré dans des propos rapportés par Record.

« Mais, pour le reste, il faut dire aux sénégalais ce qui s’est réellement passé : Sadio est blessé et il est un poids dans cette équipe mais il faut faire aussi avec et ne pas trop pleurnicher. Nous devrons compter sur les premiers matchs sans Sadio et gagner sans Sadio parce que nous avons 25 joueurs en dehors de Sadio. Personne ne l’aurait souhaité mais c’est ça qui nous arrive. Nous sommes des croyants et acceptons la volonté divine », a-t-il ajouté.

Reste maintenant à savoir si la FSF va déclarer son joueur forfait, alors que le sélectionneur national, Aliou Cissé, a retenu le natif de Bambali dans sa liste des 26 joueurs retenus pour le Mondial. Pour rappel, les Lions de la Téranga sont logés dans le groupe A en compagnie des Pays-Bas, de l’Equateur et du Qatar, hôte du tournoi.