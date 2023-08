«Il est le Guardiola Africain», Arsène Wenger sous le charme d’un coach

Dans un entretien accordé à Sky Sport, Arsène Wenger a dressé des louanges à Florent Ibengue qu’il considère comme l’un des meilleurs entraineurs africains au monde. Le technicien congolais évolue au Soudan, sur le banc d’Al Hilal.

Figure emblématique dans le monde du football, Arsène Wenger est reconnu comme l’un des meilleurs entraîneurs de tous les temps. Actuellement conseiller à la FIFA et consultant chez BeIN Sport, l’ancien coach d’Arsenal reste attentif à l’évolution du management en Afrique. En effet, le continent connaît une véritable expansion dans ce domaine depuis quelques années.

Parmi les nouvelles têtes émergentes qui suscitent l’intérêt d’Arsène Wenger, une figure se distingue particulièrement : Florent Ibengue, l’actuel entraîneur d’Al Hilal Club au Soudan. Pour Wenger, Ibengue incarne une sorte de « Guardiola africain », faisant référence à l’illustre Pep Guardiola, célèbre entraîneur espagnol.

Le technicien congolais attire l’attention de Wenger grâce à son approche scientifique du football. Selon lui, le style de coaching d’Ibengue est très méthodique et réfléchi, ce qui pourrait lui ouvrir des portes dans le football européen dans les années à venir. Wenger ne serait pas surpris de voir Ibengue prendre les rêves d’un club européen dans un futur proche.

« (…) Mon troisième coup de cœur est Florent Ibengue. Ce dernier est une sorte de Guardiola africain. Ibengue est très scientifique dans son approche du football et je ne serai pas étonné qu’il prenne la tête d’un club européen dans les années à venir », a ainsi déclaré Arsène Wenger lors d’un entretient accordé à Sky Sports.

Ces éloges de la part d’Arsène Wenger sont une reconnaissance significative pour Florent Ibengue et témoignent du potentiel grandissant du football africain et de l’émergence de jeunes entraîneurs talentueux qui ne cessent de se faire remarquer sur la scène continentale et internationale.

