« Il est incroyable »: Pep Guardiola encense Jordan Ayew

L’entraîneur de Manchester City, Pep Guardiola, a décrit Jordan Ayew comme un joueur incroyable après la victoire des Cityzens face à Crystal Palace (1-0), ce weekend.

Bien que distancé de cinq points par Arsenal en tête de la Premier League, Manchester City a remporté ce weekend une précieuse victoire dans la course au titre. Les Cityzens ont disposé de Crystal Palace (1-0), samedi, à l’occasion de la 27è journée du championnat. Erling Haaland sur penalty a marqué l’unique but de la rencontre.

Un succès qui a bien évidemment fait le bonheur de Pep Guardiola qui a commenté la prestation des siens à Selhurst Park après la rencontre. L’entraîneur des Skyblues a également encensé le duo adverse, Zaha-Ayew qui aurait pu renverser le match.

« C’est toujours difficile de jouer ici [Selhurst Park]. Nous sommes toujours confiants de jouer à domicile, mais j’ai toujours cette conviction que c’est toujours difficile ici », a déclaréle technicien espagnol à Sky Sports. La façon dont ils jouent et courent est tout simplement incroyable. Jordan Ayew et Zaha sont des joueurs incroyables. Ils courent toujours et créent des espaces pour l’équipe. »

Jordan Ayew connait jusqu’ici une saison délicate avec les Eagles, n’ayant marqué qu’un seul but en 26 matchs de Premier League. Cependant, il conserve la confiance du manager Patrick Vieira, qui continue de choisir le Ghanéen dans ses formations de départ.

Notons par ailleurs que Jordan Ayew a été inclus dans la première liste de 25 joueurs de l’entraîneur ghanéen Chris Hughton pour la double confrontation face à l’Angola, en éliminatoire de la CAN 2023 (reportée à 2024) en Côte d’Ivoire.

Jordan Ayew for Crystal Palace in 1-0 defeat to Manchester City:



•80 minutes

•45 touches

•13 completed passes

•8 ball recoveries

•8 duels won

•5 final 3rd passes

•2 clearances

•3x fouled pic.twitter.com/k4segMM3UQ — ⬅️ #OhChaleDeyJoy (@JoySportsGH) March 13, 2023