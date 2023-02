« Il est impossible de battre la Russie, l’Occident échouera sur tous les fronts », Vladimir Poutine

Au lendemain de la visite surprise de Joe Biden à Kiev, Vladimir Poutine a prononcé ce mardi un discours très attendu sur l’état de la Fédération de Russie. La président russe a déclaré lors de ce discours que la Russie allait « atteindre ses objectifs » dans la guerre en Ukraine.

Un an après le lancement de l’offensive russe en Ukraine, le discours sur l’état de la nation était attendu ce mardi. Devant les parlementaires, le président de la Russie Vladimir Poutine a déclaré qu’il est « impossible de battre la Russie ».

« Nous vivons des heures très difficiles, des heures de grands changements. Nous vivons des événements historiques qui détermineront l’avenir de notre peuple. Il y a un an, pour défendre les habitants de nos régions historiques, pour éliminer menace du régime néo-nazi en Ukraine, la décision a été prise de conduire une opération militaire », a commencé Vladimir Poutine.

Il a adressé un message de soutien à la région du Donbass « qui ne s’est pas rendue » malgré les pressions ukrainiennes. « La Russie devait venir les aider », pour les aider face à la menace « néo-nazie », a-t-il répété. « Nous allons atteindre nos objectifs. »

« Le peuple russe est la source du pouvoir en Russie. Nos devoirs et droits sont inébranlables. Ils seront toujours conservés et défendus », poursuit Vladimir Poutine. « L’élection présidentielle de 2024 sera parfaitement conforme à la législation. Elle sera là pour définir notre développement, mais le plus important est notre sécurité. »