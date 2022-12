« Il est en train de tomber très bas », Richard Flash règle ses comptes avec Sidikou Karimou

Le chanteur béninois et promoteur de La Centrale Company, Richard Flash a accusé ouvertement, le patron de Blue Diamond de médisance ce vendredi 23 décembre 2022 dans l’émission Kfé Week-end.

Le torchon brûle entre Richard Flash et Karimou Sidikou, deux acteurs culturels béninois. Reçu sur Kfé Week end, le patron de La Centrale Company n’a pas fait dans la dentelle pour évoquer ses différends avec le producteur des artistes Fanicko et Zeynab.

En effet, interrogé sur une image du promoteur de Blue Diamond, Richard Flash s’est lâché. « C’est Sidikou Karimou, quelqu’un qui a beaucoup fait pour la musique béninoise, qui est un producteur de deux artistes, que j’ai connu entre temps mais qui est devenu une autre personne », a réagi Richard Flash.

A l’en croire, depuis qu’ils sont en concurrence, il (Richard Flash Ndlr) « aurait préféré qu’il (Sidikou Karimou Ndlr) travaille avec ses compétence, ses valeurs, ses projets et ses connaissances » et non dit-il « dans la médisance, je suis désolé de dire ça, mais j’ai entendu beaucoup de chose de lui, je cherchais à le lui dire en face mais c’est l’occasion pour lui dire que je suis au courant de tout ce qu’il a dit sur moi à Trace Tv à Abidjan ».

Une affaire de médisance encore non dévoilée

Mieux Richard Flash persiste qu’il sait tout ce qui se passe dans les sociétés dans lesquelles ils postulent. « Ça ne me gène pas, mais il reste un grand frère, chaque fois que je le vois, je le salue mais j’aurais bien voulu qu’il travaille par compétence », se désole l’artiste.

Comme pour vider son sac et déverser sa colère, l’interprète du titre à succès « Aka besoin an » estime qu’il n’imaginait pas Sidikou Karimou tombé aussi bas. « J’ai juste trouvé ça trop petit et je n’ai pas voulu lui emboîter le pas pour être aussi petit, c’est tout. La lutte continue, moi je travaille avec compétence, on est pas obligé de dénigrer quelqu’un pour avoir une place, il faut travailler sur des projets », a clarifié Richard Flash.

A en croire le zoukeur, normalement les promoteurs culturels devraient travailler ensemble pour que les autorités n’appellent pas les étrangers pour venir organiser un festival au Bénin. « Ça veut dire que nous manquons de quelque chose. Si on travaillait ensemble, on devrait avoir cette force là de faire les choses bien pour que les gens n’aillent pas chercher des étrangers », a-t-il ajouté.

« Il est en train de tomber très bas »

Pour Richard Flash, Sidikou Karimou, patron de Blue Diamand et producteur de Zeynab et Fanicko, semble ne pas être dans la droite ligne. C’est pourquoi, il l’invite à opter pour le vivre ensemble « que de faire la guerre ». « Je n’aime pas ça, c’est quelqu’un que j’estime beaucoup et il est en train de tomber très bas », dit-il sans ambages.

Reste à savoir si Sidikou Karimou va répondre aux allégations de Richard Flash qui l’accuse de médisance, de calomnie et de bien d’autres choses dans le showbiz béninois.