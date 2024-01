« Il aurait pu remporter plus de Ballon d’Or que CR7 et Messi », Rio Ferdinand salue une star sous-estimée

-Publicité-

La légende de Manchester United, Rio Ferdinand, a révélé le joueur qui aurait pu avoir plus de succès que Cristiano Ronaldo et Lionel Messi.

La légende de Manchester United, Rio Ferdinand, estime que si l’icône brésilienne Ronaldo Nazario avait évité les blessures, il aurait pu remporter six Ballon d’Or ou plus au cours de sa carrière.

Ferdinand, s’exprimant sur son podcast YouTube, Vibe with Five, a suggéré que Ronaldo aurait pu ajouter quatre distinctions supplémentaires à ses deux victoires existantes au Ballon d’Or. Cet exploit hypothétique aurait placé Ronaldo Nazario au deuxième rang de la liste de tous les temps, juste derrière Lionel Messi et devant Cristiano Ronaldo.

La légende brésilienne, plus connue sous le nom de R9, pour le différencier du Portugais Ronaldo, a subi de multiples blessures tout au long de sa carrière, raccourcissant ainsi ce qui aurait pu être une longue et glorieuse carrière.

« S’il ne se blesse pas, il recevra probablement six [Ballons d’Or], peut-être plus« , a déclaré Ferdinand. Ronaldo a toujours eu du succès, remportant des titres avec son club et son pays et étant nommé footballeur mondial de l’année à deux reprises.

