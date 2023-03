« Il a raison, sa saison est merdique », Antonio Conte répond à Richarlison

En conférence de presse ce vendredi, l’entraîneur de Tottenham Antonio Conté a répondu à son attaquant Richarlison, qui a récemment pesté à cause de son temps de jeu.

Après l’élimination de Tottenham par le Milan mercredi dernier, huitièmes de finale de la Ligue des champions, l’attaquant des Spurs Richarlison a taclé son entraîneur Antonio Conte à cause de son temps de jeu.

«C’est ce que je n’ai pas compris non plus (sa non-titularisation, ndlr). Ça se passait bien, j’avais enchaîné contre West Ham et Chelsea, puis soudain il m’a mis sur le banc contre les Wolves. J’ai demandé les raisons, on ne m’a rien dit. Hier, ils m’ont fait passer un test en salle, et m’ont dit que si j’étais en forme, je serais titulaire. J’ai été remplaçant, c’est des choses incompréhensibles (…). Cette saison, excusez le mot, ça a été de la merde, parce que je n’ai pas de temps de jeu, j’ai aussi été blessé. Mais, quand j’entre sur le terrain, je donne ma vie», a déploré l’Auriverde sur TNT Sports Brazil.

L’entraîneur des Spurs n’a pas tardé à répondre aux propos de son joueur. « Il ne m’a pas critiqué. Il a dit que sa saison était merdique et je suis d’accord avec lui. Il a eu beaucoup de blessures. Il n’a marqué aucun but en Premier League et seulement deux buts en Ligue des champions. Il a été vraiment honnête pour dire que sa saison n’était pas bonne« , a lâché l’Italien en conférence de presse ce vendredi, à la veille de la réception de Nottingham lors de la 27e journée de Premier League. Une réponse plutôt calme de l’entraîneur qui n’en veut visiblement pas à son joueur.